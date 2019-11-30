Головна Новини
1 грудня • оновлено в 06:12
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Україна виграла чемпіонат світу з фітнесу, обійшовши Росію

4.9т
Читати матеріал російською

Україна завоювала три золоті, дві срібні та дві бронзові медалі на чемпіонаті світу з фітнесу, який пройшов в Братиславі.

Українки посіли перше місце в неофіційному медальному заліку, випередивши конкуренток з Росії.

Україна виграла чемпіонат світу з фітнесу, обійшовши Росію

У категорії Вуменс фізик більше 163 см наші співвітчизниці зайняли весь п'єдестал. Крім "золота" Вікторії Погребняк з Полтави, "срібло" на рахунку дніпрянки Любові Попової. Наталія Прохорова з Полтавщини взяла "бронзу".

Вікторія Погрібняк

Вікторія Погрібняк

Алла Мацегора

Алла Мацегора

Любов Попова (зліва)

Любов Попова (зліва)

Вдало виступили спортсменки збірної України і в "велнес фітнес". На братиславській сцені в цій дисципліні нашу країну представляли п'ять спортсменок і все потрапили в топ-5 в своїх ростових категоріях.

Найвищого результату в своїй кар'єрі досягла Катерина Чернєй з Одеси, завоювавши бронзову медаль в категорії фітнес до 168 см. У категорії фітнес понад 168 см віцечемпіонкою світу стала киянка Катерина Прокоп'єва. А бронзову нагороду отримала Ольга Кулинич.

Два "золота", "срібло," бронза "і четверте місце - результати виступів українок в бодіфітнесі.

1-е місця у Дніпрянки Алли Мацегори (до 168 см) і запоріжки Юлії Шикули (понад 168 см). 2-е місце у представниці Полтави Аліни Яман. 3-е зайняла Ольга Шнурова з Києва.

Україна виграла чемпіонат світу з фітнесу, обійшовши Росію

Instagram FBBU

Україна виграла чемпіонат світу з фітнесу, обійшовши Росію

Instagram FBBU

Україна виграла чемпіонат світу з фітнесу, обійшовши Росію

Instagram FBBU

Україна виграла чемпіонат світу з фітнесу, обійшовши Росію

Instagram FBBU

Україна виграла чемпіонат світу з фітнесу, обійшовши Росію

Instagram FBBU

Україна виграла чемпіонат світу з фітнесу, обійшовши Росію

Instagram FBBU

Новини
Роскошная украинка выиграла чемпионат мира по фитнесу - невероятные фото красотки

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Оксана Оробець виграла перший чемпіонат світу серед професіоналів Elite IFBB в жіночих категоріях з сумарним призовим фондом 100 000 $.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "Дієти та фітнес" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Теми
Дієти та фітнес культуризм і бодібілдинг
Місце
Словаччина Братислава
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
3
13
Смішно
9
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Габриэлович Антон
Габриэлович Антон
Если бы РФ заняла последнее место, а нэнька предпоследнее, то и это была бы гарна перэмога.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Перов Василий
Перов Василий
Во блин ляхами и ягодицами член сожмёт -мало не покажется- выгоняйте их в Россию - херли они по всяким Китаям там Братиславам ездиют- полюбасу сепарки... Порохоботы-займитесь ими!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
теперь назад,на Ленинградку и можно цену на сотку поднять
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги