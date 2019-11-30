Україна виграла чемпіонат світу з фітнесу, обійшовши Росію

Україна завоювала три золоті, дві срібні та дві бронзові медалі на чемпіонаті світу з фітнесу, який пройшов в Братиславі.

Українки посіли перше місце в неофіційному медальному заліку, випередивши конкуренток з Росії.

У категорії Вуменс фізик більше 163 см наші співвітчизниці зайняли весь п'єдестал. Крім "золота" Вікторії Погребняк з Полтави, "срібло" на рахунку дніпрянки Любові Попової. Наталія Прохорова з Полтавщини взяла "бронзу".

Вікторія Погрібняк

Алла Мацегора

Любов Попова (зліва)

Вдало виступили спортсменки збірної України і в "велнес фітнес". На братиславській сцені в цій дисципліні нашу країну представляли п'ять спортсменок і все потрапили в топ-5 в своїх ростових категоріях.

Найвищого результату в своїй кар'єрі досягла Катерина Чернєй з Одеси, завоювавши бронзову медаль в категорії фітнес до 168 см. У категорії фітнес понад 168 см віцечемпіонкою світу стала киянка Катерина Прокоп'єва. А бронзову нагороду отримала Ольга Кулинич.

Два "золота", "срібло," бронза "і четверте місце - результати виступів українок в бодіфітнесі.

1-е місця у Дніпрянки Алли Мацегори (до 168 см) і запоріжки Юлії Шикули (понад 168 см). 2-е місце у представниці Полтави Аліни Яман. 3-е зайняла Ольга Шнурова з Києва.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Оксана Оробець виграла перший чемпіонат світу серед професіоналів Elite IFBB в жіночих категоріях з сумарним призовим фондом 100 000 $.

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