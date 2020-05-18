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18 травня • оновлено в 16:04
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Україна розгромила Росію в історичному суперфіналі Світової ліги з шахів

5.6т
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Збірна України з шахів здобула розгромну перемогу над Росією в суперфіналі Світової ліги з шахів на одній з найпопулярніших інтернет-платформ Chess.com.

Як повідомляється на офіційній сторінці спільноти "Українські шахи" в Facebook, наша команда стала переможцем вирішального поєдинку у всіх трьох дисциплінах – бліці, швидких і хвилинних партіях (808:396; 942:506; 650,5:493,5).

Україна розгромила Росію в суперфіналі Світової ліги з шахів

Україна розгромила Росію в суперфіналі Світової ліги з шахів

східний проект

Суперфінал проходив у рамках змагання Live Chess World League, участь у якому можуть брати як гросмейстери, так і аматори. Цей поєдинок увійшов в історію онлайн-шахів, встановивши рекорд за кількістю учасників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон України зі швидких шахів 2013 року Станіслав Богданович оскандалився, зігравши за збірну Росії в інтернет-матчі проти України. За це він був внесений у базу сайту "Миротворець".

На наступний день він і його дівчина Олександра Вернигора були знайдені мертвими в Москві. Пізніше стало відомо, що незадовго до їхньої смерті з квартири доносилися голоси сторонніх людей.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
шахи
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