У WADA пообіцяли "дуже жорсткі наслідки для Росії"

Новий глава Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Вітольд Банька пообіцяв серйозні наслідки щодо російського спорту.

Вітольд Банька

Банька визнав, що через проблеми з даними РУСАДА російським атлетам загрожують більш серйозні санкції, ніж виступ на Іграх під нейтральним прапором, як це було в Пхенчхані. "Нові санкції стосовно росіян – дуже жорсткі, гострі", – заявив функціонер в інтерв'ю RMF FM.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада комітет із відповідності WADA рекомендував усунути Росію від участі в міжнародних змаганнях на чотири роки. Крім того, країні можуть заборонити приймати міжнародні змагання. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) пообіцяв підтримати санкції щодо Росії.

19 листопада британський таблоїд Daily Mail повідомив, що Росії можуть заборонити проведення домашніх матчів чемпіонату Європи з футболу 2020 року через невідповідність бази даних московської антидопінгової лабораторії. Про те, що дані з неї були підмінені, стало відомо у вересні.

Рішення щодо російського питання виконком WADA має ухвалити 9 грудня.

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