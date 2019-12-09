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9 грудня • оновлено в 17:53
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У США розкритикували рішення WADA по російському питанню

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Глава антидопінгового агентства США (USADA) Тревіс Тайгарт незадоволений рішенням WADA не в повній мірі покарати Росію за порушення антидопінгових правил.

"Рішення не в повній мірі покарати Росію є черговим ударом по "чистим" атлетам, єдності спорту та верховенству права. Тепер усі, кому не байдужий спорт, повинні повстати проти цієї зламаної системи і вимагати негайних реформ", – написано в заяві на офіційному сайті USADA.

Тревіс Тайгарт

Тревіс Тайгарт

EADaily

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Тайгарт також нагадав, що в 2018 році Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) обіцяло застосувати жорстокі санкції по відношенню до Росії, якщо вона знову порушить встановлені правила. Він обурений розбіжністю між словами та діями організації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародна федерація хокею (IIHF) не забере у РФ статус господаря трьох чемпіонатів світу.

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Тема
допінговий скандал
Тег
WADA
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Исаев Денис
Исаев Денис
Пусть это мудило посмотрит на своих перекаченных спортсменок, который при этом больные и им разрешают принимать различные препараты.
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Привет норвежским асматикам, самыс чистым асматикам в мире
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