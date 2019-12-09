У США розкритикували рішення WADA по російському питанню

Глава антидопінгового агентства США (USADA) Тревіс Тайгарт незадоволений рішенням WADA не в повній мірі покарати Росію за порушення антидопінгових правил.

"Рішення не в повній мірі покарати Росію є черговим ударом по "чистим" атлетам, єдності спорту та верховенству права. Тепер усі, кому не байдужий спорт, повинні повстати проти цієї зламаної системи і вимагати негайних реформ", – написано в заяві на офіційному сайті USADA.

Тревіс Тайгарт EADaily

Новини Росію відсторонили від Олімпійських ігор і чемпіонатів світу

Тайгарт також нагадав, що в 2018 році Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) обіцяло застосувати жорстокі санкції по відношенню до Росії, якщо вона знову порушить встановлені правила. Він обурений розбіжністю між словами та діями організації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародна федерація хокею (IIHF) не забере у РФ статус господаря трьох чемпіонатів світу.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!