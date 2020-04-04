"Піддаються паніці": боєць UFC розповів, що відбувається в "ЛНР" через коронавiрус

Боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Микита Крилов, який живе в Луганську, розповів, як в "ЛНР" йдуть справи з карантином через коронавiрус.

Микита Крилов RT

"Здається, навіть закривають кордон між "ДНР" і "ЛНР". Хочу вірити, що все це тимчасово. Але можна сказати, що цей тренд приходить сюди. Все більше чутно про карантин, з понеділка закриті громадські місця - зали, кафе, ресторани тощо" , - цитує Крилова RT.

На уточнююче запитання журналіста, чи є відчуття, що народ починає потроху піддаватися паніці, спортсмен відповів ствердно: "В цілому так. Народ хвилюється".

В одному з ранніх інтерв'ю уродженець Красного Луча заявляв, що дуже хоче отримати російський паспорт і має величезне бажання виступити під прапором "ЛНР".

17 березня луганський спортсмен, який переміг американця Джоні Уоккера на турнірі UFC Fight Night 170 в Бразилії, сфотографувався з прапорами України і Росії.

Рік тому Крилову заборонили виходити на поєдинок під пісню "День перемоги" в рамках турніру під егідою UFC.

29 березня Микита зізнався, що йому довелося відкласти отримання російського паспорта.

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