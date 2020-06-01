Олімпіаду-2020 буде скасовано – японський епідеміолог

XXXII літні Олімпійські ігри в Токіо, найімовірніше, будуть скасовані через пандемію коронавірусу.

Таку думку висловив провідний японських епідеміолог Кентаро Івата. За його словами, столиці змагань, які було перенесено на майбутній рік, не зможе виконати дві умови, необхідних для проведення Ігор.

ЧИТАТИ ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Олімпіада 2020

"По-перше, Японія повинна перемогти коронавірус, по-друге, вірус повинен бути зупинений в інших країнах. Виконати першу умову до наступного року, можливо, вдасться. Друга умова? З цього приводу я налаштований дуже песимістично. В Олімпіаді беруть участь багато людей з різних країн, що не дуже відповідає тим умовам, в яких ми зараз знаходимося і, швидше за все, продовжимо перебувати в наступному році. Думаю, що скасування Ігор на даний момент це найбільш вірогідний сценарій", – цитує Івату РБК-Спорт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах вперше заговорив про скасування Ігор в Токіо.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!