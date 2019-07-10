Названо 5 вправ, які спалюють калорії краще бігу

Кожна людина, яка намагається схуднути задається питанням: які вправи слід робити, щоб якомога швидше досягти бажаної цифри на вагах?

Пробіжки протягом дня допомагають вирішити цю задачу, але незначно. Або доводиться витрачати на цей вид спорту багато часу, адже за годину помірного бігу (6-7 км / год) витрачатися всього в середньому 400 ккал. Вчені підрахували, що можна замінити біг і збільшити кількість спалюваних ккал?

Стрибки зі скакалкою

Такий вид спорту допомагає не тільки боротися із зайвою вагою, але і багато іншого:

тренується витривалість;

розганяється метаболізм;

поліпшується рельєф м'язів;

розвивається координація і спритність;

збільшується сила і витривалість серцево-судинної системи.

важливо: за 1 годину заняття таким видом спорту витрачається в середньому близько 900 ккал.

Виконання вправи:

Приземлятися необхідно на носочки. Спину тримати прямо, лікті притиснути близько до корпусу. Синхронно крутити кистями і скакалкою. Тримати темп дихання. Тренуватися в одній швидкості.

Бурпі

користь:

енергія спалюється навіть в стані спокою;

підвищується баланс і рівновага;

підтягуються обриси тіла;

поліпшується робота серця.

важливо: на виконання 1 вправи витрачається 1,43 ккал.

Виконання вправи:

Встати прямо, ноги поставити на ширину плечей, руки опустити з боків. Присісти, долоні опустити на підлогу. Відскочити назад таким чином, щоб тулуб стало однією прямою лінією; Підстрибнути і повернутися в положення сидячи; Випрямити ноги і підстрибнути. При цьому підняти руки над головою.

Велосипед

Чому варто кататися:

допомагає боротися з целюлітом;

основне навантаження припадає на стегна і сідниці;

прискорюється обмін речовин.

важливо: 1 година катання допоможе спалити в середньому 500-600 ккал.

Правильність їзди на велосипеді для спалювання жиру:

Швидкість руху не нижче 15 км / ч. Пульс в середньому 140 ударів в хвилину, але не вище 150. Прискорення (циклічність). Їзда по пересіченій місцевості.

Альпініст

На що спрямована дія:

тренування м'язів кора;

поліпшення роботи серцево-судинної системи;

в роботу включається велика група м'язів;

динамічна і статична навантаження на прес.

важливо: за одну хвилину виконання даної вправи витрачається в середньому 12 ккал.

Як правильно виконувати:

Стати в планку на прямих руках. Ноги разом або на ширині таза. Кисті рук розташувати строго під плечима. Рівне і рівномірне дихання. Видих при підтягуванні коліна до себе, вдих – при поверненні в початкове положення.

Плавання

Що допомагає розвивати:

гарт для організму;

тренування дихання;

регуляція обміну речовин;

позитивний вплив на роботу серця;

розвиток витривалості.

важливо: кількість спалюваних ккал залежить від обраного стилю і швидкості. 1 годину інтенсивних занять допоможе витратити до 700 ккал.

Рекомендації з плавання для спалювання жиру:

Займатися регулярно, не менше 3 разів на тиждень. Час заняття не менше 40 хвилин. Перед заняттями у воді необхідно виконати розминку біля басейну 40-45 хвилин. Підібрати оптимальну інтенсивність тренувань.

Для того, щоб якомога швидше досягти ефекту і побачити в дзеркалі фігуру мрії необхідно міняти види вправ і навантаження, дотримуватися правильного харчування і результат не змусить себе чекати.

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