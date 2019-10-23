Відому чемпіонку умертвили в Бельгії

Чемпіонка Паралімпійських ігор 2012 року 40-річна бельгійка Маріке Верворт пішла з життя в результаті евтаназії, повідомляє The Guardian.

Маріке Верворт

Маріке постійно відчувала біль через невиліковне м'язове захворювання. Верворт зізнавалася, що через біль могла спати лише по 10 хвилин за ніч.

Маріке Верворт

"Багато людей запитують мене, як мені вдається домагатися таких гарних результатів і при цьому посміхатися, відчуваючи біль і постійно вживаючи ліки, які з'їдають м'язи. Для мене спорт і гонки на інвалідному візку – теж свого роду ліки", – говорила Верворт.

Маріке Верворт

За її словами, болі були настільки сильними, що люди, які стежили за нею, непритомніли від потрясіння. У 2014 році у неї стався напад епілепсії, коли вона готувала вечерю. У результаті спортсменка отримала сильні опіки ніг. Марікепідписала документи на згоду на евтаназію вісім років тому.

Маріке Верворт

Маріке Верворт

У Бельгії ця процедура є легальною. Верворт, яка виступала в гонках на візках, завоювала дві срібні та одну бронзову нагороди на Паралімпіадах.

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