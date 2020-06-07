Конор МакГрегор втретє оголосив про завершення кар'єри

Знаменитий боєць змішаного стилю, колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в напівлегкій і легкій вазі Конор Макгрегор втретє вирішив піти зі спорту.
"Привіт, хлопці, я вирішив піти з боїв. Спасибі всім за дивовижні спогади!" – написав 31-річний ірландець у Twitter.
До посту Макгрегор прикріпив фото зі своєю матір'ю Маргарет, яке було зроблено після одного з чемпіонських поєдинків в Лас-Вегасі.
"Обери будинок своєї мрії, Магс, я люблю тебе! Все, що ти хочеш, твоє", – звернувся він до неї.
Hey guys I've decided to retire from fighting.- Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020
Thank you all for the amazing memories! What a ride it's been!
Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!
Pick the home of your dreams Mags I love you!
Whatever you desire it 's yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ
Конор почав свою професійну кар'єру в 2008 році і на даний момент провів 26 боїв, з яких переміг у 22 і програв в 4. Брав участь в турнірах таких промоушнiв як UFC, CR, CWFC.
Попередній раз Макгрегор про своє рішення піти зі спорту написав 26 березня 2019-го. Він побажав колегам успіхів у змаганнях і додав, що приєднується до партнерiв, яки вже пішли на пенсію.
4 квітня МакГрегор заявив про повернення в змішані єдиноборства. До цього про завершення кар'єри ірландець оголошував в 2016 році.
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