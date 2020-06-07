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7 червня • оновлено в 09:51
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Конор МакГрегор втретє оголосив про завершення кар'єри

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Знаменитий боєць змішаного стилю, колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в напівлегкій і легкій вазі Конор Макгрегор втретє вирішив піти зі спорту.

"Привіт, хлопці, я вирішив піти з боїв. Спасибі всім за дивовижні спогади!" – написав 31-річний ірландець у Twitter.

До посту Макгрегор прикріпив фото зі своєю матір'ю Маргарет, яке було зроблено після одного з чемпіонських поєдинків в Лас-Вегасі.

"Обери будинок своєї мрії, Магс, я люблю тебе! Все, що ти хочеш, твоє", – звернувся він до неї.

Конор почав свою професійну кар'єру в 2008 році і на даний момент провів 26 боїв, з яких переміг у 22 і програв в 4. Брав участь в турнірах таких промоушнiв як UFC, CR, CWFC.

Попередній раз Макгрегор про своє рішення піти зі спорту написав 26 березня 2019-го. Він побажав колегам успіхів у змаганнях і додав, що приєднується до партнерiв, яки вже пішли на пенсію.

4 квітня МакГрегор заявив про повернення в змішані єдиноборства. До цього про завершення кар'єри ірландець оголошував в 2016 році.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Конор МакГрегор
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