Конор МакГрегор втретє оголосив про завершення кар'єри

Знаменитий боєць змішаного стилю, колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в напівлегкій і легкій вазі Конор Макгрегор втретє вирішив піти зі спорту.

"Привіт, хлопці, я вирішив піти з боїв. Спасибі всім за дивовижні спогади!" – написав 31-річний ірландець у Twitter.

До посту Макгрегор прикріпив фото зі своєю матір'ю Маргарет, яке було зроблено після одного з чемпіонських поєдинків в Лас-Вегасі.

"Обери будинок своєї мрії, Магс, я люблю тебе! Все, що ти хочеш, твоє", – звернувся він до неї.

Hey guys I've decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it's been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it 's yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ