МакГрегор за 40 секунд нокаутував Серроне в UFC 246

Знаменитий ірландський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Конор МакГрегор (22-4) переміг американця Дональда Ковбоя Серроне (36-14).

Головний бій турніру Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC 246 в напівсередній вазі (77,1 кг) завершився в першому раунді.

31-річний ірландець з перших секунд кинувся в атаку, першим же ударом плечем зламавши ніс американцеві. Наступний хай-кік коліном змусив Серроне впасти. Конор став добивати опонента і через 40 секунд рефері зупинив зустріч.

МакГрегор став першим бійцем UFC, який вигравав поєдинки нокаутом в легкiй, середнiй і напівсередній вазі.

МакГрегор - Серроне

МакГрегор - Серроне

МакГрегор - Серроне

Як повідомляв OBOZREVATEL, в своєму останньому поєдинку, який пройшов в жовтні 2018 року, Конор МакГрегор програв Хабіб Нурмагомедова. Бій завершився в четвертому раунді після того, як дагестанці вдався задушливий прийом.

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