Головна Новини
19 січня • оновлено в 07:47
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

МакГрегор за 40 секунд нокаутував Серроне в UFC 246

МакГрегор за 40 секунд нокаутував Серроне в UFC 246
Поєдинок пройшов у Лас-Вегасі
3.3т Читати матеріал російською

Знаменитий ірландський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Конор МакГрегор (22-4) переміг американця Дональда Ковбоя Серроне (36-14).

Головний бій турніру Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC 246 в напівсередній вазі (77,1 кг) завершився в першому раунді.

31-річний ірландець з перших секунд кинувся в атаку, першим же ударом плечем зламавши ніс американцеві. Наступний хай-кік коліном змусив Серроне впасти. Конор став добивати опонента і через 40 секунд рефері зупинив зустріч.

МакГрегор став першим бійцем UFC, який вигравав поєдинки нокаутом в легкiй, середнiй і напівсередній вазі.

МакГрегор - Серроне

МакГрегор - Серроне

МакГрегор - Серроне

МакГрегор - Серроне

МакГрегор - Серроне

МакГрегор - Серроне

Новини
"Запах л*йна": Конор принизив Хабіба, який "труситься від страху"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в своєму останньому поєдинку, який пройшов в жовтні 2018 року, Конор МакГрегор програв Хабіб Нурмагомедова. Бій завершився в четвертому раунді після того, як дагестанці вдався задушливий прийом.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "МакГрегор – Серроне" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
МакГрегор – Серроне
Місце
США Лас-Вегас
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги