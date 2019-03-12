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Конор МакГрегор заарештований

3.3тЧитати матеріал російською

Колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у легкій і напівлегкій вазі Конор МакГрегор був заарештований у Маямі (США).

Арешт Конора МакГрегора

Арешт Конора МакГрегора

Кадр з відео

Як повідомляє ESPN із посиланням на департамент поліції, титулований боєць розбив телефон фаната після того, як той сфотографував його біля готелю приблизно о 5 годині ранку.

За інформацією з декількох джерел, МакГрегор висмикнув телефон із рук чоловіка, розбив його і забрав із собою. 30-річний боєць звинувачується в грабежі і хуліганствi.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Конор МакГрегор
Місце
СШАМайамі
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