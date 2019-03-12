Конор МакГрегор заарештований

Колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у легкій і напівлегкій вазі Конор МакГрегор був заарештований у Маямі (США).

Арешт Конора МакГрегора Кадр з відео

Як повідомляє ESPN із посиланням на департамент поліції, титулований боєць розбив телефон фаната після того, як той сфотографував його біля готелю приблизно о 5 годині ранку.

MBPD has arrested and charged Conor McGregor, DOB: 7/14/88, with Strong Arm Robbery and Criminal Mischief, both felonies. Please see arrest report and booking photo below. No additional information will be provided. pic.twitter.com/9HdkRWPnd8 - Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) 12 березня 2019 р

За інформацією з декількох джерел, МакГрегор висмикнув телефон із рук чоловіка, розбив його і забрав із собою. 30-річний боєць звинувачується в грабежі і хуліганствi.

Here is UFC star Conor McGregor exiting the jail after posting bond on criminal mischief and robbery charges related to a phone incident. He did not want to speak, escorted to Black Escalade by someone on his team and quickly left. pic.twitter.com/ZqdUgVd1ZN - Cameron Wolfe (@CameronWolfe) 12 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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