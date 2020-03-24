Відомий український лікар Євген Комаровський назвав причини, чому у професійних спортсменів ризик захворіти коронавірусом набагато вище.

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"У спортсменів через високi навантаженя противірусний імунітет може бути нижче, плюс саме у спортсменів є додаткові фактори ризику, оскільки вони дуже часто спільно використовують гардеробні, готельні номери, столові. Це все різко підвищує випадки гравців. Професійний спорт це погано, а фізкультура - це дуже добре", - заявив Комаровський у себе в Youtube-каналі.

У зв'язку з цим, лікар згадав нову постанову уряду Франції, яка була випущена для жителів країни.

"З вівторка, 24 березня, громадяни зможуть займатися спортом тільки на самоті або зі своїми дітьми тільки 1 раз в день, не більше години і в межах 1 км від свого будинку", - зазначив Комаровський.

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