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24 березня • оновлено в 23:14
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Комаровський пояснив, чому коронавірус особливо небезпечний для спортсменів

1.7т
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Відомий український лікар Євген Комаровський назвав причини, чому у професійних спортсменів ризик захворіти коронавірусом набагато вище.

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"У спортсменів через високi навантаженя противірусний імунітет може бути нижче, плюс саме у спортсменів є додаткові фактори ризику, оскільки вони дуже часто спільно використовують гардеробні, готельні номери, столові. Це все різко підвищує випадки гравців. Професійний спорт це погано, а фізкультура - це дуже добре", - заявив Комаровський у себе в Youtube-каналі.

У зв'язку з цим, лікар згадав нову постанову уряду Франції, яка була випущена для жителів країни.

"З вівторка, 24 березня, громадяни зможуть займатися спортом тільки на самоті або зі своїми дітьми тільки 1 раз в день, не більше години і в межах 1 км від свого будинку", - зазначив Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська фітнес-тренерка поділилася вправами, які замінять спортзал.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
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