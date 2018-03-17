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Кікбоксера нокаутували страшним "ударом з відеогри"

7.5тЧитати новину російською

Бій в тайській Паттаї між місцевими кікбоксерами на турнірі Макс Муай-Тай Чемпіон завершився страшним нокаутом одного зі спортсменів. Удар в соціальних мережах нарекли "ударом з відеогри", за свою нереальну сили і ефективність.

Зустрічалися Сіам Петчнапачаі і Чор Рунгсанчай. В один з моментів Петчнапачаі вистрибнув, і в повітрі завдав потужного удару ногою в щелепу супротивника. Його опонент не зумів впоратися з подібним випадом і був нокаутований.

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кікбоксинг
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