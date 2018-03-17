Кікбоксера нокаутували страшним "ударом з відеогри"

Бій в тайській Паттаї між місцевими кікбоксерами на турнірі Макс Муай-Тай Чемпіон завершився страшним нокаутом одного зі спортсменів. Удар в соціальних мережах нарекли "ударом з відеогри", за свою нереальну сили і ефективність.
Зустрічалися Сіам Петчнапачаі і Чор Рунгсанчай. В один з моментів Петчнапачаі вистрибнув, і в повітрі завдав потужного удару ногою в щелепу супротивника. Його опонент не зумів впоратися з подібним випадом і був нокаутований.
Good morning— Jolassanda (@Jolassanda) 17 марта 2018 г.
KO from video game !
Siam Petchnapachai KOs Rungsanchai Chor.Rattanachai
(Max Muay Thai - The Champion ) pic.twitter.com/rXsRI4I5B9
Як повідомляв раніше "Обозреватель" вболівальники побили кікбоксера, який підло нокаутував суперника.
Читайте всі новини по темі "кікбоксинг" на сайті "Обозреватель".