Кікбоксера нокаутували страшним "ударом з відеогри"

Бій в тайській Паттаї між місцевими кікбоксерами на турнірі Макс Муай-Тай Чемпіон завершився страшним нокаутом одного зі спортсменів. Удар в соціальних мережах нарекли "ударом з відеогри", за свою нереальну сили і ефективність.

Зустрічалися Сіам Петчнапачаі і Чор Рунгсанчай. В один з моментів Петчнапачаі вистрибнув, і в повітрі завдав потужного удару ногою в щелепу супротивника. Його опонент не зумів впоратися з подібним випадом і був нокаутований.

Good morning

KO from video game !

Siam Petchnapachai KOs Rungsanchai Chor.Rattanachai

(Max Muay Thai - The Champion ) pic.twitter.com/rXsRI4I5B9 — Jolassanda (@Jolassanda) 17 марта 2018 г.

Як повідомляв раніше "Обозреватель" вболівальники побили кікбоксера, який підло нокаутував суперника.