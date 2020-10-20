Фітнес-центр у Польщі придумав хитрий спосіб уникнути закриття через COVID-19

Фітнес-центр у Польщі оголосив себе "церквою здорового тіла", щоб уникнути закриття через карантин, який зумовлений пандемією COVID-19.

Власники спортзалу, побоюючись, що найближчий локдаун їх збанкротить, оголосили свій фітнес-центр у Кракові церквою.

"Оскільки заняття фітнесом заборонено, відсьогодні ми проводимо релігійні збори для членів Церкви здорового тіла", – йдеться в повідомленні клубу у Facebook.

Тренерів, відповідно, перекваліфікували в "раду старійшин".

Як повідомляв OBOZREVATEL, прославлений український борець греко-римського стилю і депутат "Слуги народу" Жан Беленюк, який захворів на коронавірус, розповів, як не заразитися COVID-19 у тренажерному залі.