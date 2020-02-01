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1 лютого • оновлено в 18:32
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Через коронавiрус: оргкомітет Олімпіади-2020 зробив заяву

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Оргкомітет Олімпійських ігор 2020 року в Токіо, які пройдуть з 24 липня по 9 серпня, не розглядає питання скасування змагань через спалах коронавiруса.

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Коронавірус може дістатися до Японії

"Ми ніколи не розглядали скасування Ігор. Оргкомітет продовжить спільну роботу з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) і іншими супутніми організаціями і розгляне будь-які контрзаходи, які можуть стати необхідними", – наводить агентство Associated Press заяву оргкомітету Ігор.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, початок нового сезону китайської Суперліги, як і інших внутрішніх чемпіонатів країни, буде перенесено через поширення коронавiруса.

Китайська Федерація футболу заявила, що початок національних першостей буде перенесено на невизначений термін, щоб допомогти в контролі над розповсюдженням епідемії в країні.

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Автор
Максим Богданов
Теми
Коронавірус Олімпіади-2020
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