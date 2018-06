Бійці ММА злетіли з котушок і влаштували бій без правил

Бійці змішаного стилю (MMA) Жоао Еліас і Вальтер Мартінс проігнорували вимогу рефері розійтися по кутах і влаштували бійку в октагоні.

Інцидент стався на турнірі Imortal FC 9 в бразильському Мараньяо. Суддя зупинив поєдинок, коли бійці були в партері - у Еліаса було поранено обличчя, потрібен був лікар, щоб провести огляд.

У той момент, коли рефері відправився за доктором, бійці "злетіли з котушок" і стали наносити один одному удари в голову. За підсумками епізоду бій був визнаний таким, а спортсменів дискваліфікували.

