Росія провалилася на ЧС з хокею: спортивні підсумки 25 травня

Росія зганьбилася на чемпіонаті світу з хокею, вилетівши з турніру, а Світоліна в прозорій сукні викликала фурор. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 25 травня.

Крім того, визначився володар "Золотої бутси" і українська тенісистка в неймовірному фіналі виграла престижний турнір. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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