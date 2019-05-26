ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини спорту

Росія провалилася на ЧС з хокею: спортивні підсумки 25 травня

Читати матеріал російською

Росія зганьбилася на чемпіонаті світу з хокею, вилетівши з турніру, а Світоліна в прозорій сукні викликала фурор. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 25 травня.

Росія провалилася на ЧС з хокею: спортивні підсумки 25 травня

Крім того, визначився володар "Золотої бутси" і українська тенісистка в неймовірному фіналі виграла престижний турнір. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

Світоліна в прозорій сукні викликала фурор

Росія зганьбилася на чемпіонаті світу з хокею, вилетівши з турніру

Перший в історії! Визначився володар "Золотої бутси"

Екс-дружина капітана "Динамо" показала відверте фото, яке видалив навіть Instagram

Українська тенісистка в неймовірному фіналі виграла престижний турнір

"Боягузлива тактика": збірну Росії зацькували за ганьбу на ЧС з хокею

Чемпіонки України знялися в розпусному лесбійському відео

"Гi*ном не пахне": хокеїст збірної Росії оцінив провал команди на ЧС

Футболіст збірної України видав суперматч в Туреччині

Ferrari грандіозно зганьбилися на Гран-прі Монако

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
4
Коментарі
1
2
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Факторович Фактор
Факторович Фактор
Сидоров Андрей, Дебил,Украина НИКОГДА не была хоккейной и особо не претендует !.Вспомни хоть серусеру с "Соколом". Хоккей это мокшанская прерогатива,особенно ЦСКА !.Костяк (основа) сборняка серусеру все из ЦСКА,в то время как в футболе основной состав динамовский (украинский) .Историю хоть спорта надобно знать,козломордый :-)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные....ваша сборная играет в третьей лиге)))))))))))))))))))))))))))))))))О каком провале вам то....????
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
Прикольно, когда свиночушки лежат в тёплой чёрно-грязной лужи, обсуждая на мове "хрю-хрю-хрю" прохладу белого льда и русский хокей и ))).
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Факторович Фактор
Факторович Фактор
Тамбовцев Олег, "Русский" хоккей уже давно ПОД прохладой белого льда :-)))) Попустись,козломордый.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки