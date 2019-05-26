Росія провалилася на ЧС з хокею: спортивні підсумки 25 травня

Росія зганьбилася на чемпіонаті світу з хокею, вилетівши з турніру, а Світоліна в прозорій сукні викликала фурор. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 25 травня.
Крім того, визначився володар "Золотої бутси" і українська тенісистка в неймовірному фіналі виграла престижний турнір. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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Українська тенісистка в неймовірному фіналі виграла престижний турнір
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