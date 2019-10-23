Провал Ракицького і рекорд Мессі: результати Ліги чемпіонів 23 жовтня

Матчами в групах Е, F, G і H завершився 3-й тур футбольної Ліги чемпіонів сезону 2019/2020.

Російський "Зеніт" програв в гостях німецькому "Лейпцигу", незважаючи на фантастичний гол українця Ярослава Ракицького.

Крім того, варто відзначити історичний рекорд Лео Мессі, який був встановлений в матчі "Барселона" - "Славія".

Всі результати 23 жовтня

Група E

"Генк" Бельгія – "Ліверпуль" Англія 1:4 (0:1, 1:3) Голи: 0:1 – 2 Окслейд-Чемберлен, 0:2 – 57 Окслейд-Чемберлен, 0:3 – 77 Мане, 0:4 – 87 Салах, 1:4 – 88 Одей.

Генк – Каука, Куеста, лукум, Мехлу, впустив, Хейн, Бергу, Іто (Хаджі, 87), Бонгонда (Ндонгала, 66), Саматта, Онуачу (Одей, 81).

Ліверпуль – Аліссон, Робертсон (Гомес, 63), ван Дейк, Ловрен, Окслейд-Чемберлен (Вейналдум, 74), Мілнер, Кейта, Фабіньо, Мане, Салах, Фірміно (Ориги, 80).

Попередження: Гомес (70), Одей (84).

"Ред Булл" Австрія – "Наполі" Італія 2:3 Голи: 0:1 – 17 Мертенс, 1:1 – 40, пенальті Холанд, 1:2 – 64 Мертенс, 2:2 – 72 Холанд, 2:3 – 73 Лоренцо Інсіньє.

Ред Булл – Станкович (Карлос, 33), Крістенсен, Ульмер, Вебер, Рамальо, Юнузовіч, Мвепу (Койта, 89), Дака (Ашімеру, 68), Холанд, Хван Хі Чхан, Мінаміно.

Наполі – Мерет, Ді Лоренцо, Малькюі, Кулібалі, Луперто, Аллан, Зелінський, Кальєхон (Елмаз, 80), Фабіан Руїс, Лосано (Лоренцо Інсіньє, 65), Мертенс (Льоренте, 76).

Попередження: Лосано (38), Малькюі (39), Холанд (45), Льоренте (89)

Група F

"Інтер" Італія – "Боруссія" Д Німеччина 2:0 Голи: 1:0 – 22 Мартінес, 2:0 – 89 Кандрева.

Інтер – Ханданович, Шкріньяр, де Врей, Годін, Асамоа (Бірагі, 80), Барелла, Кандрева, Брозовіч, Гальярдіні, Мартінес (Валеро, 90), Лукаку (Еспозіто, 62).

Боруссія Д – Бюркі, Хакимі, Аканджі (Бруун Ларсен, 74), Хуммельс, Шульц, Санчо, Вітцель, Азар (Геррейро, 84), Ділейні (Дауд, 65), Брандт, Вайгль.

Попередження: Брозовіч (43), Барелла (56), Годін (78), Вайгль (79), Хуммельс (87), Кандрева (90).

"Славія" Чехія – "Барселона" Іспанія 1:2 Голи: 0:1 – 3 Мессі, 1:1 – 50 Боржил, 1:2 – 57, автогол Олайінка.

Славія – Колар, Кудела, Боржил, Цоуфал, Зелений, (Тецл, 46), Масопуст (ван Бюрен, 76), Станчу (Гушбауер, 77), Шевчик, Соучек, Говорка, Олайінка.

Барселона – тер Стеген, Піке, Альба, Лангле, Семеду, де Йонг, Бускетс (Відаль, 78), Артур (Ракітіч, 84), Грізманн (Дембеле, 69), Суарес, Мессі.

Попередження: Альба (35), Масопуст (56), боржомі (64), Олайінка (71), Шевчик (76), Дембеле (90).

Група G

"РБ Лейпциг" Німеччина – "Зеніт" Росія 2:1 Голи: 0:1 – 25 Ракицький, 1:1 – 49 Лаймер, 2:1 – 59 Забітцер.

РБ Лейпциг – Гулачі, Клостерманн, Мукіеле, Упамекано, Орбан, Форсберг, Забітцер, Камплі, Лаймер (Демме, 86), Лукман (Поульсен, 69), Вернер (Матеус Кунья, 46).

Зеніт – Кержаков, Іванович, Дуглас Сантос, Караваєв, Ракицький, Шатов (Осоріо, 65), Барріос, Оздоєв, Сердар Азмун (Кузя, 75), Дзюба, Дріуссі (Мак, 82).

Попередження: Барріос (8).

"Бенфіка" Португалія – "Ліон" Франція 2:1 Голи: 1:0 – 4 Рафа Сілва, 1:1 – 70 Депа, 2:1 – 85 Пицци.

Бенфіка – Влаходімос, Феррі, Рубен Діаш, Грімальдо, Томаш Тавареш, Габріел, Флорентіну, Серви (де Томас, 78), Жедсон Фернандеш, Рафа Сілва (Пицци, 20), Сеферович (Вінісіус, 59).

Ліон – Антоні Лопеш, Денайер, Марсело, Дюбуа, Коне, Тер'є (Тіаго Мендес, 56), Ауар (Рен-Аделаїд, 88), Тузара, Корне (Траоре, 66), Дембеле, Депа.

Попередження: Марсело (10), Дембеле (26), Коне (38), Пицци (41), Жедсон Фернандеш (59).

Група H

"Аякс" Голландія – "Челсі" Англія 0:1 Гол: 0:1 – 86 Батшуайі.

Аякс – Онана, Альварес (де Йонг, 89), десть, Велтман (Хунтелар, 89), Мартінес, Тадич, ван де Бек, Блінд, Промес (Нерес, 74), Тальяфіко, Зіеш.

Челсі – Аррісабалага, Томорі, Зума, Аспілікуета, Алонсо, Ковачич, Маунт, Хадсон-Одоі (Джеймс, 90), Жоржина, Вілліан (Пулішіч, 66), Абрахам (Батшуайі, 71).

Попередження: Тадич (49), Мартінес (65), Зума (84).

"Лілль" Франція – "Валенсія" Іспанія 1:1 Голи: 0:1 – 63 Черишев, 1:1 – 90 Іконі.

Лілль – Меньян, Тіагу Джало (Бамба, 87), Фонте, Челік, Габріел, Андре, Сумаре, Луїс Араужо (Іконі, 65), Язиджі (Ремі, 71), Брадаріч, Осімхен.

Валенсія – Сіллессен, Габріел Пауліста, Діакабі, Коста, Васс, жоффрей кондогбіа (Солер, 46), Черишев (Гарай, 87), Коклен, Парехо, Максі Гомес, Гамейро (Лі Кан Ін, 65).

Попередження: Челік (21), Луїс Араужо (42), Діакабі (82), Тіагу Джало (86), Максі Гомес (90).

Вилучення: Діакабі (84).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні донецький "Шахтар" в домашній грі 3-го туру Ліги чемпіонів зіграв внічию з "Динамо" Загреб (2:2).

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