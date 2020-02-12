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12 лютого • оновлено в 13:34
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/ Хокей

В НХЛ у хокеїста трапився серцевий напад під час матчу

1.3т
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Матч Національної хокейної ліги (НХЛ) між "Сент-Луїс Блюз" і "Анахайм Дакс" був перенесений через серцевий напад у хокеїста Джея Боумістера під час поєдинку.

Як повідомляє агентство CNN, в середині першого періоду Боумістеру, який тільки відіграв першу зміну, стало погано на лавці для запасних. На місце оперативно прибули медики та зуміли привести гравця до тями.

Джей Боумістер

Джей Боумістер

Yahoo! Sports

"На щастя, завдяки швидкій реакції нашої медичної команди та медиків "Анахайма" нам вдалося стабілізувати ситуацію з Джеєм", – заявив генеральний менеджер "Сент-Луїса" Даг Армстронг.

До моменту прибуття у лікарню Боумістер був у свідомості та міг ворушити кінцівками. Зараз 36-річний хокеїст проходить обстеження.

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Тема
НХЛ
Теги
Анахайм Дакс Серце
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