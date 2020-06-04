Здоров'я Шумахера: брат легендарного гонщика розповів про сімейну домовленість

Британське видання Daily Mail написало, що він уже не прикутий до ліжка і живе на своїй віллі біля Женевського озера

Наприкінці 2018 року з'явилася інформація про те, що Міхаелю стало краще

Легенда Формули-1 почувався не найкраще – мав проблеми з промовою, пам'яттю і перебував в інвалідному візку

Його в терміновому порядку відвезли в лікарню міста Гренобль і ввели у штучну кому

У грудні 2013 Міхаель отримав серйозну травму голови, катаючись на гірськолижному курорті у французьких Альпах

Брат легендарного гонщика Формули-1 Міхаеля Шумахера, Ральф, зізнався, що його сім'я ухвалила колективне рішення мовчати про стан його здоров'я.

"Ми з сім'єю домовилися не відповідати на питання, які стосуються цієї теми", – цитує слова Ральфа Шумахера видання Express.de.

Ральф і Міхаель Шумахери

Нагадаємо, що в кінці 2013 року Міхаель отримав серйозну травму, катаючись на гірськолижному схилі в Альпах. Він упав, ударившись головою об виступ скелі. Його доставили в лікарню у французькому Греноблі і ввели у штучну кому. Влітку 2014-го Шумахер прийшов до тями. У грудні 2018 року видання DailyMail написало, що він більше не прикутий до ліжка і перебуває на своїй віллі біля Женевського озера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній партнер Міхаеля по команді Ferrari бразильський пілот Феліпе Масса зізнався, що він володіє інформацією про стан здоров'я німця, але не збирається розкривати її з поваги до його сім'ї.

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