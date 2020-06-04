Головна Новини
4 червня • оновлено в 17:58
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Формула 1

Здоров'я Шумахера: брат легендарного гонщика розповів про сімейну домовленість

  • У грудні 2013 Міхаель отримав серйозну травму голови, катаючись на гірськолижному курорті у французьких Альпах

  • Його в терміновому порядку відвезли в лікарню міста Гренобль і ввели у штучну кому

  • Шумахер прийшов до тями влітку 2014 року

  • Легенда Формули-1 почувався не найкраще – мав проблеми з промовою, пам'яттю і перебував в інвалідному візку

  • Наприкінці 2018 року з'явилася інформація про те, що Міхаелю стало краще

  • Британське видання Daily Mail написало, що він уже не прикутий до ліжка і живе на своїй віллі біля Женевського озера

1.5т
Читати матеріал російською

Брат легендарного гонщика Формули-1 Міхаеля Шумахера, Ральф, зізнався, що його сім'я ухвалила колективне рішення мовчати про стан його здоров'я.

"Ми з сім'єю домовилися не відповідати на питання, які стосуються цієї теми", – цитує слова Ральфа Шумахера видання Express.de.

Ральф і Міхаель Шумахери

Ральф і Міхаель Шумахери

Нагадаємо, що в кінці 2013 року Міхаель отримав серйозну травму, катаючись на гірськолижному схилі в Альпах. Він упав, ударившись головою об виступ скелі. Його доставили в лікарню у французькому Греноблі і ввели у штучну кому. Влітку 2014-го Шумахер прийшов до тями. У грудні 2018 року видання DailyMail написало, що він більше не прикутий до ліжка і перебуває на своїй віллі біля Женевського озера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній партнер Міхаеля по команді Ferrari бразильський пілот Феліпе Масса зізнався, що він володіє інформацією про стан здоров'я німця, але не збирається розкривати її з поваги до його сім'ї.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Формула 1" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Формула 1
Особа
Міхаель Шумахер
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Спорт Формула 1

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Боруссия Д
VS
Герта
Инд. тотал Герты больше 1
2.22 Сделать ставку
Фортуна
VS
Хоффенхайм
Победа Фортуны с форой (0)
2.09 Сделать ставку
Лейпциг
VS
Падерборн
Инд. тотал Лейпцига больше 3
1.85 Сделать ставку
Байер
VS
Бавария
Тотал больше 3.5
1.85 Сделать ставку
Айнтрахт
VS
Майнц
Победа Айнтрахта
2.00 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
mousesports
Победа mousesports
1.50 Сделать ставку
Team Vitality
VS
sAw
Победа Vitality с форой в -5,5 раунда
1.80 Сделать ставку
mousesports
VS
MAD Lions
Победа MAD Lions
2,17 Сделать ставку
MIBR
VS
Gen.G
Победа MIBR
2,05 Сделать ставку
100 Thieves
VS
Triumph
Победа 100 Thieves с форой в -4,5 раунда
1.76 Сделать ставку