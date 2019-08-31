Де дивитися Гран-прі Бельгії: розклад трансляцій Формули-1

У цей вікенд 31 серпня - 1 вересня, відбудеться тринадцятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Гран-прі Бельгії пройде на легендарному автодромі Спа-Франкоршам.

Любителі Ф-1 зможуть побачити кваліфікацію і гонку в прямому ефірі на російських каналах "Матч ТВ" і "Матч! Арена".

Крім того, відеокартинка буде також доступна на супутниковому каналі "Setanta Sports Ukraine" – ірландському телеканалі, який є найбільшим міжнародним спортивним телеканалом і з недавнього часу мовить в Україні.

Кваліфікація:

31 серпня, 16:05 – "Матч ТВ", "Setanta Sports +", "Setanta Sports Ukraine.

У записі: 20:00 - "Матч! Арена", 22:00 - "Setanta Sports Ukraine", 23:45 - "Setanta Sports 2".

гонка:

1 вересня, 16:00 – "Матч! Арена", "Setanta Sports 2".

У записі: 1 вересня, 21:00 - "Setanta Sports Ukraine". 2 вересня 01:00 - "Матч ТВ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 серпня на автодромі Хунагорірнг в містечку Модьорд відбувся дванадцятий етап.

Гран-прі Угорщини драматично виграв пілот Mercedes Льюїс Хемілтон, обігнавши Макса Ферстаппена з Red Bull на фініші.

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