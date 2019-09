"Зінченко - проблема для "МанСіті ": українцю дісталося за матч в АПЛ

Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко отримав порцію критики після матчу 7-го туру чемпіонату Англії в Прем'єр-лізі проти "Евертона".

"Городяни" виграли з рахунком 3:1, але гравець збірної України дуже слабо провів поєдинок. За гру Саша від WhoScored отримав оцінку 7,4. Це шостий показник в його команді.

Суперники нерідко проскакували Зінченка по лінії, відкриваючись за його спиною, а також вільно розташовувалися між ним і Ферною.

"Ми мали величезні проблеми з контролем лівого флангу", - сказав після гри Пеп Гвардіола.

Невтішний вердикт поставили нашому співвітчизнику і місцеві фанати

"Зінченко - велика проблема для Сіті. Нічого не пропонує попереду і дуже слабкий в обороні", - написав один з користувачів.

Zinchenko is massive problem for City. He offers nothing going forward and has been very poor defensively! #FPL