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29 вересня • оновлено в 14:06
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"Зінченко - проблема для "МанСіті ": українцю дісталося за матч в АПЛ

9.6т Читати матеріал російською

Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко отримав порцію критики після матчу 7-го туру чемпіонату Англії в Прем'єр-лізі проти "Евертона".

"Зінченко - проблема для "МанСіті ": українцю дісталося за матч в АПЛ

"Городяни" виграли з рахунком 3:1, але гравець збірної України дуже слабо провів поєдинок. За гру Саша від WhoScored отримав оцінку 7,4. Це шостий показник в його команді.

Суперники нерідко проскакували Зінченка по лінії, відкриваючись за його спиною, а також вільно розташовувалися між ним і Ферною.

"Ми мали величезні проблеми з контролем лівого флангу", - сказав після гри Пеп Гвардіола.

Невтішний вердикт поставили нашому співвітчизнику і місцеві фанати

"Зінченко - велика проблема для Сіті. Нічого не пропонує попереду і дуже слабкий в обороні", - написав один з користувачів.

Олександр Зінченко в грі з "Евертоном"

Олександр Зінченко в грі з "Евертоном"

Олександр Зінченко в грі з "Евертоном"

Олександр Зінченко в грі з "Евертоном"

Олександр Зінченко в грі з "Евертоном"

Олександр Зінченко в грі з "Евертоном"

Олександр Зінченко в грі з "Евертоном"

Олександр Зінченко в грі з "Евертоном"

Олександр Зінченко в грі з "Евертоном"

Олександр Зінченко в грі з "Евертоном"

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Нагадаємо, що в попередніх двох турах тренерський штаб "Сіті" відмовлявся випускати Зінченка на матчі АПЛ. Пізніше Гвардіола пояснив це рішення.

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Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Олександр Зінченко
Тег
ФК Манчестер Сіті
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