"Завжди є": у "Шахтарі" підтвердили конфлікт між лідерами команди

Головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру не став заперечувати напруги у стосунках двох лідерів команди – капітана Тайсона та лідера півзахисту Тараса Степаненка.

Коментуючи перепалку двох гравців після поразки від "Аталанти" (0:3) у Лізі чемпіонів, португальський фахівець зазначив, що подібні інциденти є звичайними для будь-якого колективу.

Тайсон і Тарас Степаненко ФК "Шахтар"

"Немає жодної родини, яка б не переживала проблеми. У гарних сім’ях вони завжди є. Але достойна родина також та, яка вміє їх вирішувати. Ми змогли, і зможемо розібрати наші проблеми", – цитує Каштру FootballHub.

Нагадаємо, Тарас Степаненко після гри з "Аталантою" натякнув на те, що Тайсон спеціально заробив жовту картку в грі національного чемпіонату з "Олімпіком", щоб достроково піти у відпустку. У свою чергу бразильський капітан "гірників" порадив партнеру звертати увагу на свої помилки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" зіграє з лісабонською "Бенфікою" в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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