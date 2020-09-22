Ярмоленко провів суперматч за "Вест Хем" у Кубку англійської ліги. Відео

Український футболіст "Вест Хема" Андрій Ярмоленко став автором двох гольових передач в поєдинку 1/16 фіналу Кубка ліги проти "Халла".

На 18-й хвилині півзахисник збірної України практично поодинці створив перший гол, видавши суперпас Снодграссу, який відкрив рахунок в матчі. На 45-й хвилині Андрій взявши участь в гольовий атаці, асистувави Аллеру.

На 56-й хвилині забитим м'ячем відзначився сам Андрій, чітко реалізувавши свій удар з одинадцятиметрової позначки.

На момент публікації новини триває другий тайм. Рахунок 3:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL 16 вересня Ярмоленко відзначився асистом в матчі Кубка англійської ліги проти "Чарльтона" (3:0).

Українець віддав результативну передачу на Себастьяна Аллі в моменті з першим голом у поєдинку. Наш співвітчизник відірвався від захисників і викотив м'яч на порожні ворота свого партнера по команді.