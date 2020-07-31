Джокер: Ярмоленко очолив незвичайний рейтинг гравців "Вест Хема"

Український півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко став справжнім джокером своєї команди в сезоні 2019/20, очоливши незвичайний рейтинг.

Як повідомляє видання Zbirna.com, якщо проаналізувати матчі лондонського клубу у всіх турнірах, то виходить, що "Вест Хем" набирав у середньому 1,07 очка за гру. У тих поєдинках, коли на полі з'являвся Ярмоленко, його команда заробляла в середньому 1,35 очка, що є найкращим показником серед усіх гравців, які провели не менше 20 матчів у сезоні.

Ярмоленко став джокером своєї команди Zbirna.com

Відзначимо, що наш співвітчизник взяв участь у 23 поєдинках, проте в 13 з них він виходив з лави запасних. Якщо перевести ігрову практику українця в хвилини, то вийде, що він провів на полі лише 26% часу. На його рахунку 5 голів і 1 результативна передача в АПЛ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ярмоленко є одним з найбільш ймовірних кандидатів на те, щоб залишити "Вест Хем" у найближче трансферне вікно.