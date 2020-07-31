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Джокер: Ярмоленко очолив незвичайний рейтинг гравців "Вест Хема"

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
2,7 т.
Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко очолив незвичайний рейтинг гравців "Вест Хема".

Український півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко став справжнім джокером своєї команди в сезоні 2019/20, очоливши незвичайний рейтинг.

Як повідомляє видання Zbirna.com, якщо проаналізувати матчі лондонського клубу у всіх турнірах, то виходить, що "Вест Хем" набирав у середньому 1,07 очка за гру. У тих поєдинках, коли на полі з'являвся Ярмоленко, його команда заробляла в середньому 1,35 очка, що є найкращим показником серед усіх гравців, які провели не менше 20 матчів у сезоні.

Ярмоленко став джокером своєї команди

Ярмоленко став джокером своєї команди Zbirna.com

Відзначимо, що наш співвітчизник взяв участь у 23 поєдинках, проте в 13 з них він виходив з лави запасних. Якщо перевести ігрову практику українця в хвилини, то вийде, що він провів на полі лише 26% часу. На його рахунку 5 голів і 1 результативна передача в АПЛ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ярмоленко є одним з найбільш ймовірних кандидатів на те, щоб залишити "Вест Хем" у найближче трансферне вікно.

Чемпіонат АнгліїФК Вест ХемАндрій Ярмоленко
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