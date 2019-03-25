МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

"Я не очікував": Шевченко прокоментував перемогу України у відборі Євро-2020

2.8тЧитати матеріал російською

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко залишився задоволений підсумком зустрічі 2-го туру кваліфікації Євро-2020 проти Люксембургу.

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

"Найголовніше результат. Спасибі уболівальникам - їхня підтримка нам допомогла, хоч це був автогол, але везіння потрібно заслужити. Я хочу зробити великий комплімент Люксембургу. Команда нам створила проблеми, добре рухалася. Березневі iгри завжди складні, гравці не увійшли в форму, я не очікував такого другого важкого матчу. Хлопці боролися, до кінця, хтось набрав форму, хтось ні, але характер команда проявила. Сьогодні були речі, які вплинули на гру, ми програли дуже багато єдиноборств", - заявив Андрій Миколайович на прес-конференції.

Новини
Звалився на газон: у матчі відбору на Євро-2020 трапився жахливий інцидент - відеофакт

Нагадаємо, що матч Люксембург - Україна завершився з рахунком 1:2. Перемогу на 92-й хвилині нашим футболістом приніс автогол гостей. Головні конкуренти нашої команди в групі B Сербія і Португалія зіграли в нічию.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Євро-2020
Особа
Андрій Шевченко
Місце
ЛюксембургЛюксембург
Теги
збірна України з футболузбірна Люксембургу з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки