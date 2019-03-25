"Я не очікував": Шевченко прокоментував перемогу України у відборі Євро-2020

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко залишився задоволений підсумком зустрічі 2-го туру кваліфікації Євро-2020 проти Люксембургу.

Андрій Шевченко

"Найголовніше результат. Спасибі уболівальникам - їхня підтримка нам допомогла, хоч це був автогол, але везіння потрібно заслужити. Я хочу зробити великий комплімент Люксембургу. Команда нам створила проблеми, добре рухалася. Березневі iгри завжди складні, гравці не увійшли в форму, я не очікував такого другого важкого матчу. Хлопці боролися, до кінця, хтось набрав форму, хтось ні, але характер команда проявила. Сьогодні були речі, які вплинули на гру, ми програли дуже багато єдиноборств", - заявив Андрій Миколайович на прес-конференції.

Нагадаємо, що матч Люксембург - Україна завершився з рахунком 1:2. Перемогу на 92-й хвилині нашим футболістом приніс автогол гостей. Головні конкуренти нашої команди в групі B Сербія і Португалія зіграли в нічию.

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