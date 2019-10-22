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22 жовтня • оновлено в 09:58
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УЄФА покарав суперника України: спортивні підсумки 21 жовтня

1.2т Читати матеріал російською

Європейський футбольний союз (УЄФА) прийняв рішення про несподіване покарання суперника збірної України у відборі Євро-2020, а росіянин Артур Бетербієв звернувся до Олександра Гвоздика.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 21 жовтня.

Крім того, Олександру Усику кинув зухвалий виклик відомий британський супертяж. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Тема
Євро-2020
Особи
Олександр Усик Олександр Гвоздик Артур Бетербієв Дерек Чісора
Теги
збірна Сербії з футболу Збірна України з футболу
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