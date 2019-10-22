УЄФА покарав суперника України: спортивні підсумки 21 жовтня

Європейський футбольний союз (УЄФА) прийняв рішення про несподіване покарання суперника збірної України у відборі Євро-2020, а росіянин Артур Бетербієв звернувся до Олександра Гвоздика.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 21 жовтня.

Крім того, Олександру Усику кинув зухвалий виклик відомий британський супертяж. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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