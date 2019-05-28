У мережі згадали найважливіший пенальті в кар'єрі Шевченка

Рівно 16 років тому, 28 травня 2003 року, форвард італійського "Мілана" Андрій Шевченко, забивши в серії післяматчевих пенальті в ворота "Ювентуса", виграв для своєї команди кубок Ліги чемпіонів.

Андрій Шевченко в фіналі з "Ювентусом" (2003 рік)

Цей одинадцятиметровий став найважливішим ударом із точки в кар'єрі для українського футболіста.

Фінальний матч в основний і додатковий час не виявив переможця (0:0), а в серії пенальті з рахунком 2:2 переможний гол забив саме Шевченко.

Андрій Шевченко святкує перемогу в фіналі над "Ювентусом" (2003 рік)

В основний час Шевченко на самому початку першого тайму також зумів вразити ворота Буффона, але німецький арбітр Маркус Мерк гол відмінив, вважаючи, що в цей час Руй Кошта і Філіппо Індзагі перебували поза грою і закривали огляд воротареві "Ювентуса".

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14 березня в мережі з'явилося рідкісне відео з літака з футболістами київського "Динамо", які в 1999 році летіли в Італію на товариський матч із "Міланом".

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