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16 квітня • оновлено в 18:10
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У мережі згадали легендарні голи Шевченка за "Динамо" в Лізі чемпіонів

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УЄФА згадав легендарні голи Андрія Шевченка у складі київського "Динамо" в Лізі чемпіонів.

Більшість голів, які потрапили в нарізку, опубліковану на офіційній сторінці організації в Twitter, він забив у сезоні 1998/99, коли динамівці зупинилися в кроці від фіналу. У тій Лізі чемпіонів Шевченко відзначився важливими м'ячами у ворота лондонського "Арсеналу" в груповому турнірі, мадридського "Реала" у чвертьфіналі і мюнхенської "Баварії" у півфіналі.

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

трибуна

Варто відзначити, що в добірку потрапив і один гол часів другого пришестя Андрія в "Динамо". У сезоні 2009/10 він забив неймовірний за красою м'яч у ворота міланського "Інтера", відправивши ігровий снаряд за комір Жуліо Сезара.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у цей день 11 років тому "Динамо" розгромило ПСЖ і поки що востаннє у своїй історії вийшло у півфінал єврокубка.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Ліга чемпіонів
Теги
Ньюкасл ФК Баварія ФК Інтер ФК Арсенал Лондон Реал Мадрид ФК Динамо Київ
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