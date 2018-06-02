У мережі згадали фантастичний гол Шевченка за "Челсі"

12 років тому, 1 червня 2006 року, ще молодий український футболіст Андрій Шевченко підписав 4-річний контракт з англійським "Челсі". На честь знаменної дати в інтернеті згадали кращий гол нашого співвітчизника в футболці лондонського клубу.

У переграванні 1/4 фіналу Кубка Англії з "Тоттенхемом" 29-річний Андрій обманним рухом прибрав захисника на фланзі і фантастичним ударом відправив м'яч чітко в дев'ятку. Підсумковий результат матчу - 2:1 на користь "синіх".

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