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У мережі згадали фантастичний гол Шевченка за "Челсі"

2.7тЧитати новину російською

12 років тому, 1 червня 2006 року, ще молодий український футболіст Андрій Шевченко підписав 4-річний контракт з англійським "Челсі". На честь знаменної дати в інтернеті згадали кращий гол нашого співвітчизника в футболці лондонського клубу.

У переграванні 1/4 фіналу Кубка Англії з "Тоттенхемом" 29-річний Андрій обманним рухом прибрав захисника на фланзі і фантастичним ударом відправив м'яч чітко в дев'ятку. Підсумковий результат матчу - 2:1 на користь "синіх".

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам згадати, як це було.

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Особа
футболіст Андрій Шевченко
Місце
АнгліяЛондон
Об'єкт
ФК Челсі
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