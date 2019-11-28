У Лізі чемпіонів забитий найкрасивіший гол сезону – відео

У матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Валенсія" – "Челсі" (2:2) був забитий фантастичний гол.

Даніель Васс святкує супергол у ворота "Челсі"

Данський півзахисник "Валенсії" Даніель Васс відмітився неймовірним ударом. На 82-й хвилині він отримав м'яч на правому фланзі і, найімовірніше, вирішив зробити простріл на дальню штангу, але м'яч закрутився так, що потрапив у дальній верхній кут, водночас ефектно рикошетом від штанги влетів у сітку.

Користувачі мережі назвали цей шедевр найкращим голом сезону.

"Валенсія" в такий спосіб зрівняла рахунок у грі – 2:2. Цей м'яч виявився останнім у насиченому гострими моментами поєдинку. У групі Н "Челсі" і "Валенсія" набрали по вісім очок, але лондонці вище за додатковими показниками і посідають другий рядок. На першому місці в квартеті йде "Аякс", відірвавшись від переслідувачів на два очки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в чемпіонаті Мексики воротар забив дивовижний гол ударом через все поле.

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