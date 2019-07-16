Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

У Києві помер легендарний фанат Динамо

7.1т Читати матеріал російською

У Києві помер відомий уболівальник "Динамо" Михайло Синянський. У фанатських колах його знали під ніком "Вінні". Пізніше це прізвисько стало для Михайла позивним під час АТО на сході країни.

Причини смерті чоловіка невідомі, повідомляє "Динамоманія" з посиланням на Telegram-канал "WBC | Ультрас Динамо".

Михайло Синянський

Михайло Синянський

"Динамомания"

Михайло Синянський жив у Києві. Він був учасником Революції на граніті 1990 року і Майдану. Учасник антитерористичної операції (АТО) в 2014-му, доброволець Національної гвардії України.

Інформацію про смерть фаната також поширив інший український уболівальник і боєць АТО Андрій Кобзар.

Новини
Помер знаменитий призер Олімпіади з хокею

"Патріот і надзвичайно відважний, щирий і веселий чоловік. Справжня легенда нашого знаменитого біло-синього движу. Учасник багатьох знакових подій – від Революції на граніті до Майдану... Немає в мене більше слів... Вічна тобі пам'ять, Братику...", - написав Кобзар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, помер екс-гравець київського "Динамо", який "бомжував" в Малайзії.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
17
1
Смішно
0
Цікаво
36
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel