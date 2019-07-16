У Києві помер легендарний фанат Динамо

У Києві помер відомий уболівальник "Динамо" Михайло Синянський. У фанатських колах його знали під ніком "Вінні". Пізніше це прізвисько стало для Михайла позивним під час АТО на сході країни.

Причини смерті чоловіка невідомі, повідомляє "Динамоманія" з посиланням на Telegram-канал "WBC | Ультрас Динамо".

Михайло Синянський "Динамомания"

Михайло Синянський жив у Києві. Він був учасником Революції на граніті 1990 року і Майдану. Учасник антитерористичної операції (АТО) в 2014-му, доброволець Національної гвардії України.

Інформацію про смерть фаната також поширив інший український уболівальник і боєць АТО Андрій Кобзар.

Новини Помер знаменитий призер Олімпіади з хокею

"Патріот і надзвичайно відважний, щирий і веселий чоловік. Справжня легенда нашого знаменитого біло-синього движу. Учасник багатьох знакових подій – від Революції на граніті до Майдану... Немає в мене більше слів... Вічна тобі пам'ять, Братику...", - написав Кобзар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, помер екс-гравець київського "Динамо", який "бомжував" в Малайзії.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!