У Греції фанати побили російського журналіста перед матчем Ліги чемпіонів

В Афінах грецькі футбольні фанати вчинили напад на продюсера російського відеоагентства Ruptly під час зйомки перед матчем плей-офф Ліги чемпіонів "Олімпіакос" - "Краснодар".

До продюсера підійшли чотири фаната і запитали англійською, звідки він. Не дочекавшись відповіді, вони спробували вихопити у нього мікрофон і відібрати камеру. Продюсер не захотів віддавати обладнання, в результаті зав'язалася бійка, в ході якої журналістові зламали ніс.

Спочатку чоловік звернувся в поліцію, після чого попрямував до лікарні, повідомляє rt.com.

twitter.com/SquawkaNews

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"Двоє одночасно полізли в обидві бічні кишені і витягли мобільний і мікрофон, третій завдав прямого удару в ніс. Потім викинули мої речі і пішли. Мене повезли в лікарню вправляти ніс", - повідомив потерпілий.

За його словами, напад на нього вчинили фанати "Олімпіакоса".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 серпня російський "Краснодар" зазнав розгромної поразки в Лізі чемпіонів від "Олімпіакоса".

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