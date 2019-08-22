Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

У Греції фанати побили російського журналіста перед матчем Ліги чемпіонів

935 Читати матеріал російською

В Афінах грецькі футбольні фанати вчинили напад на продюсера російського відеоагентства Ruptly під час зйомки перед матчем плей-офф Ліги чемпіонів "Олімпіакос" - "Краснодар".

До продюсера підійшли чотири фаната і запитали англійською, звідки він. Не дочекавшись відповіді, вони спробували вихопити у нього мікрофон і відібрати камеру. Продюсер не захотів віддавати обладнання, в результаті зав'язалася бійка, в ході якої журналістові зламали ніс.

Спочатку чоловік звернувся в поліцію, після чого попрямував до лікарні, повідомляє rt.com.

У Греції фанати побили російського журналіста перед матчем Ліги чемпіонів

twitter.com/SquawkaNews

Новини
Відомого футбольного журналіста вбив підліток

"Двоє одночасно полізли в обидві бічні кишені і витягли мобільний і мікрофон, третій завдав прямого удару в ніс. Потім викинули мої речі і пішли. Мене повезли в лікарню вправляти ніс", - повідомив потерпілий.

За його словами, напад на нього вчинили фанати "Олімпіакоса".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 серпня російський "Краснодар" зазнав розгромної поразки в Лізі чемпіонів від "Олімпіакоса".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга чемпіонів
Місце
Греція
Тег
ФК Олімпіакос
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
7
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Жаль шо мало)))))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Nayden Serg
Nayden Serg
наконец то люди поняли, что єтих пропагандистов надо просто и жестко епашить.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...