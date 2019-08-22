У Греції фанати побили російського журналіста перед матчем Ліги чемпіонів

В Афінах грецькі футбольні фанати вчинили напад на продюсера російського відеоагентства Ruptly під час зйомки перед матчем плей-офф Ліги чемпіонів "Олімпіакос" - "Краснодар".
До продюсера підійшли чотири фаната і запитали англійською, звідки він. Не дочекавшись відповіді, вони спробували вихопити у нього мікрофон і відібрати камеру. Продюсер не захотів віддавати обладнання, в результаті зав'язалася бійка, в ході якої журналістові зламали ніс.
Спочатку чоловік звернувся в поліцію, після чого попрямував до лікарні, повідомляє rt.com.
twitter.com/SquawkaNews
"Двоє одночасно полізли в обидві бічні кишені і витягли мобільний і мікрофон, третій завдав прямого удару в ніс. Потім викинули мої речі і пішли. Мене повезли в лікарню вправляти ніс", - повідомив потерпілий.
За його словами, напад на нього вчинили фанати "Олімпіакоса".
Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 серпня російський "Краснодар" зазнав розгромної поразки в Лізі чемпіонів від "Олімпіакоса".
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