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"Це новина": Шевченко зробив заяву щодо виклику Мораеса до збірної України

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Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що ще не володіє повною інформацією щодо отримання бразильським нападником "Шахтаря" Жуніором Мораесом української паспорта.

"Це теж для мене новина. Я це прочитав так само, як і ви. Ми будемо зв'язуватися з донецьким "Шахтарем", дізнаватися, яка обстановка. Якщо він дійсно став громадянином України, то я його буду розглядати як кандидата в збірну. Я ще не володію повною інформацією з цього приводу. Сьогодні ввечері я прийму рішення", – сказав Шевченко під час прес-конференції в Києві.

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

ФФУ

Новини
На зубочистках: Шевченко пояснив, що показував Суркісу на матчі з "Челсі"

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" оголосив про те, що президент України Петро Порошенко підписав указ про надання Мораесу громадянства нашої країни, що дасть йому можливість виступати за команду Андрія Шевченка. Жуніор може дебютувати за "жовто-синіх" вже в стартових матчах відбору Євро-2020 з Португалією (22 березня) та Люксембургом (25 березня).

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Тема
Євро-2020
Особи
футболіст Андрій ШевченкоЖуніор Мораес
Тег
збірна України з футболу
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