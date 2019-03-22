"Сходять з розуму": в Росії висловилися про натуралізацію зрадника "Динамо" Мораеса

Відомий російський журналіст Олексій Андронов висловився щодо отримання українського громадянства бразильцем Жуніором Мораесом і його виклик у збірну України.
Екс-форвард "Динамо" влітку перейшов у донецький "Шахтар", викликавши шквал критики у столичних футболістів, президента клубу і вболівальників.
"Знаю, що вболівальники "Динамо", з якого Мораес некрасиво пішов, кажучи прямо – втік брехуном, сходять зараз з розуму – збірна начебто своя, гравців "Динамо" в ній буде багато, але ось же зрадник. Як за неї вболівати?" - сказав Андронов в інтерв'ю Sport Arena.
Жуніор Мораес
ФФУ
Російський коментатор згадав епізод, коли футболісти київського клубу влаштували Мораесу демарш в очному поєдинку проти "Шахтаря".
"Йому не потиснули руку перед черговою грою "Динамо" і "Шахтаря", по-моєму, всі динамівці. Це була гарна і красномовна відповідь - ти по інший бік барикад, наш бразильський друг. Але в збірній ніяких барикад бути не може. Якщо вона не буде єдиною, вона розвалиться на шматки. І тоді немає сенсу говорити ні про який фінальний турнір Євро-2020", - зазначив Андронов.
Відомий журналіст упевнений, що у Мораеса має бути величезне бажання показати себе у збірній України в матчах кваліфікації чемпіонату Європи проти Португалії та Люксембургу.
"У Мораеса тепер буде потрійна мотивація – довести, що не дарма йому дали паспорт, що він може в 30+ себе проявити і що тиснути йому руку все ж іноді варто. Думаю, впорається", – дав втішний прогноз бразильцеві Андронов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Перед матчем УПЛ проти "Зорі" форвард донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес виконав гімн України.
Через кілька днів нападник офіційно отримав громадянство України.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко був здивований цією новиною, але тут же включив Мораеса до складу на матчі відбору на Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу.
Бразильський нападаючий "Шахтаря" розповів, чому прийняв рішення стати громадянином України.
Мораес прибув в розташування національної команди і розповів, як його зустріли.
Український форвард Роман Зозуля в листуванні з уболівальником висловився про ситуацію з натуралізацією бразильського нападника.
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