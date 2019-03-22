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"Сходять з розуму": в Росії висловилися про натуралізацію зрадника "Динамо" Мораеса

3.4тЧитати матеріал російською

Відомий російський журналіст Олексій Андронов висловився щодо отримання українського громадянства бразильцем Жуніором Мораесом і його виклик у збірну України.

Екс-форвард "Динамо" влітку перейшов у донецький "Шахтар", викликавши шквал критики у столичних футболістів, президента клубу і вболівальників.

"Знаю, що вболівальники "Динамо", з якого Мораес некрасиво пішов, кажучи прямо – втік брехуном, сходять зараз з розуму – збірна начебто своя, гравців "Динамо" в ній буде багато, але ось же зрадник. Як за неї вболівати?" - сказав Андронов в інтерв'ю Sport Arena.

Жуніор Мораес

Жуніор Мораес

ФФУ

Новини
Відпрацьована схема: навіщо Мораес збірній України

Російський коментатор згадав епізод, коли футболісти київського клубу влаштували Мораесу демарш в очному поєдинку проти "Шахтаря".

"Йому не потиснули руку перед черговою грою "Динамо" і "Шахтаря", по-моєму, всі динамівці. Це була гарна і красномовна відповідь - ти по інший бік барикад, наш бразильський друг. Але в збірній ніяких барикад бути не може. Якщо вона не буде єдиною, вона розвалиться на шматки. І тоді немає сенсу говорити ні про який фінальний турнір Євро-2020", - зазначив Андронов.

Відомий журналіст упевнений, що у Мораеса має бути величезне бажання показати себе у збірній України в матчах кваліфікації чемпіонату Європи проти Португалії та Люксембургу.

"У Мораеса тепер буде потрійна мотивація – довести, що не дарма йому дали паспорт, що він може в 30+ себе проявити і що тиснути йому руку все ж іноді варто. Думаю, впорається", – дав втішний прогноз бразильцеві Андронов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Євро-2020
Особи
Жуніор МораесОлексій Андронов
Тег
збірна України з футболу
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Иванова Раиса
Иванова Раиса
Яка кацапам різниця що твориться в Україні. Але ж лізуть і лізуть сюди зі своїми коментами. А дурнуватий обоз все лайно друкує...
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