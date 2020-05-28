Шевченко забив вирішальний пенальті та приніс "Мілану" перемогу в ЛЧ: як це було

28 травня 2003 року легенда українського футболу Андрій Шевченко забив вирішальний пенальті у ворота "Ювентуса" та приніс "Мілану" перемогу в Лізі чемпіонів.

У дебюті поєдинку арбітр не зарахував гол українського нападника, оскільки вирішив, що гравець "Мілана", який перебував у пасивному офсайді, заважав Джанлуїджі Буффону зреагувати на удар. Зустріч проходила в боротьбі за кожен м'яч, командам майже не вдавалося створювати небезпечні моменти. Чим менше часу залишалося до закінчення матчу, тим обережніше діяли обидва клуби.

"Мілан" святкує перемогу в Лізі чемпіонів-2003

Оскільки і основний, і додатковий час закінчився нульовою нічиєю, командам довелося виявляти переможця в серії пенальті, яка стала бенефісом голкіперів. Буффону вдалося відбити два удари, а його бразильському візаві Діді – три. У вирішальний момент до одинадцятиметрової позначки підійшов Шевченко та розвів м'яч і голкіпера по різних кутах, ставши першим українцем, якому вдалося виграти Лігу чемпіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 років тому "Ліверпуль" зробив неймовірний камбек і переміг "Мілан" Шевченка у фіналі ЛЧ.

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