Шевченко забив гол у матчі легенд "Челсі" і "Реала"

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко відзначився голом у поєдинку легенд лондонського "Челсі" і мадридського "Реала".

Гра пройшла на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді і завершилася перемогою "Реала" з рахунком 5:4.

У першому таймі за рахунку 0:3 на користь мадридців Андрій Миколайович заробив пенальті, який сам точно і виконав.

У квітні Шевченко очолив рейтинг з 8 гірших нападників в історії "Челсі", складений авторитетним футбольним порталом FourFourTwo. У той час 29-річний український нападник перейшов в Лондон з Мілана в 2006 році за 30 мільйонів фунтів.

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