Шевченко забив гол у матчі легенд "Челсі" і "Реала"

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко відзначився голом у поєдинку легенд лондонського "Челсі" і мадридського "Реала".

Гра пройшла на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді і завершилася перемогою "Реала" з рахунком 5:4.

We had great time in #Madrid. Happy to have met a lot of friends and to have played for @ChelseaFC vs @realmadrid ! #Legends #CFC #CFCvRealMadrid pic.twitter.com/GltAgtPyfK