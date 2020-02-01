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1 лютого • оновлено в 21:33
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Шевченко назвав залежність збірної України

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Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зізнався, що дуже переживає за здоров'я своїх футболістів, від яких дуже залежна національна команда.

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

"Ми дуже залежні від гравців, від їх форми, стану здоров'я. Потрібно дочекатися кінця березня, подивитися, чи не буде травм, в якій формі будуть наші збірники. Тоді визначимося, який склад виберемо на березневі товариські матчі з Францією і Польщею", - цитує Андрія Миколайовича пресслужба УАФ.

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Названо місце Шевченка в рейтингу Євро-2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна на виїзді 27 березня проведе спаринг з Францією і 31 березня з Польщею. Крім того, "синьо-жовті" зіграють один з товариських матчів проти команди Кіпру 26 травня.

Нагадаємо, збірна України в груповому турнірі чемпіонату Європи 2020 року зіграє проти Нідерландів, переможця плей-офф шляху D і Австрії.

Вже стало відомо, який канал покаже матчі збірної України на Євро- 2020.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Андрій Шевченко
Тег
Збірна України з футболу
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