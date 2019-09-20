Шевченко назвав склад збірної України на вирішальні матчі відбору Євро-2020

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко визначився зі списком гравців, які будуть готуватися до вирішальних матчів відбору Євро-2020 з Литвою (11 жовтня) і Португалією (14 жовтня).

До складу увійшов 21 футболіст із восьми клубів. Звертає на себе увагу виклик захисника бельгійського "Гента" Ігоря Пластуна.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар" Донецьк), Денис Бойко ("Динамо" Київ), Андрій Лунін ("Вальядолід", Іспанія).

збірна України з футболу ФФУ

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат (всі – "Шахтар" Донецьк), Микита Бурда, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (всі – "Динамо" Київ), Ігор Пластун ("Гент", Бельгія), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія), Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос (всі – "Шахтар" Донецьк), Віктор Циганков, Віталій Буяльський (обидва – "Динамо" Київ), Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія).

Нападники: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Жуніор Мораес ("Шахтар" Донецьк).

Також наставник "жовто-синіх" визначив резерв команди, до якого увійшли шестеро гравців.

Резервний список: Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Артем Бесєдін (всі – "Динамо" Київ), Віктор Коваленко ("Шахтар" Донецьк), Роман Безус ("Гент", Бельгія), Євген Шахов ("Лечче", Італія).

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ опублікували розклади для збірної України у відборі до чемпіонату Європи-2020.

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