Головна Новини
20 вересня • оновлено в 22:03
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Шевченко назвав склад збірної України на вирішальні матчі відбору Євро-2020

1.8т Читати матеріал російською

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко визначився зі списком гравців, які будуть готуватися до вирішальних матчів відбору Євро-2020 з Литвою (11 жовтня) і Португалією (14 жовтня).

До складу увійшов 21 футболіст із восьми клубів. Звертає на себе увагу виклик захисника бельгійського "Гента" Ігоря Пластуна.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар" Донецьк), Денис Бойко ("Динамо" Київ), Андрій Лунін ("Вальядолід", Іспанія).

Новини
Дійшло до Макрона: матч Євро-2020 ознаменувався міжнародним скандалом

збірна України з футболу

збірна України з футболу

ФФУ

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат (всі – "Шахтар" Донецьк), Микита Бурда, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (всі – "Динамо" Київ), Ігор Пластун ("Гент", Бельгія), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія), Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос (всі – "Шахтар" Донецьк), Віктор Циганков, Віталій Буяльський (обидва – "Динамо" Київ), Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія).

Нападники: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Жуніор Мораес ("Шахтар" Донецьк).

Також наставник "жовто-синіх" визначив резерв команди, до якого увійшли шестеро гравців.

Резервний список: Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Артем Бесєдін (всі – "Динамо" Київ), Віктор Коваленко ("Шахтар" Донецьк), Роман Безус ("Гент", Бельгія), Євген Шахов ("Лечче", Італія).

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ опублікували розклади для збірної України у відборі до чемпіонату Європи-2020.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Євро-2020 Україна - Португалія Україна – Литва
Особа
Андрій Шевченко
Тег
Збірна України з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel