Шевченко назвав "дуже розумного футболіста" в збірній України

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко вважає, що Олександр Зінченко має високий спортивний інтелект.

Андрій Шевченко AS.com

"У нас багато хороших гравців. В Англії є Олександр Зінченко, який грає за" Манчестер Сіті ". Відмінний футболіст, який може грати на різних позиціях. Він дуже розумний гравець. Також Ярмоленко з "Вест Хема", у нього є відмінні якості . він страждає від травм, які не давали йому провести половину сезону. Зараз він відновився, чекаю його повернення", – цитує Андрія Миколайовича VBet.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шевченко і його тренерський штаб отримають від Української асоціації футболу пропозицію продовжити контракти на 2,5 року, до чемпіонату світу-2022 в Катарі,

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