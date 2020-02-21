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21 лютого • оновлено в 11:47
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Шевченко анонсував зміни в збірній України

3.2т
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Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що на товариські матчі національної команди проти Франції та Польщі будуть викликані нові футболісти.

"Чекаємо відновлення чемпіонату України, стежимо за всіма легіонерами. Думаю, що на контрольні матчі з Францією та Польщею в збірній з'являться нові імена. Але прізвища я поки не буду називати", – цитує слова наставника збірної агентство Zbirna.

Шевченко, який був присутній на харківському матчі "Шахтаря" проти "Бенфіки" в 1/16 фіналу Ліги Європи, також прокоментував виступ української команди після зимової паузи.

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

УАФ

"Вважаю, що Шахтар добре увійшов в цей рік. У поєдинку з сильним суперником команда виглядала переконливо, особливо в плані своєї готовності. Результат першого матчу позитивний, хоча всі розуміють, що виїзні ігри в Португалії ніколи не складаються легко", – додав він .

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Як повідомляв OBOZREVATEL, головний бомбардир збірної України Роман Яремчук розповів, як проходить його відновлення після травми ахіллового сухожилля.

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Тема
Ліга Європи
Особа
Андрій Шевченко
Теги
ФК Бенфіка ФК Шахтар Збірна України з футболу
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