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Шансів немає? Динамо – Брюгге: букмекери обвалили ставки на перемогу господарів

3.8т Читати матеріал російською

Світові аналітики суттєво знизили шанси київського "Динамо" на вихід до плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

За путівку до наступного кола "біло-сині" зіграють з бельгійським "Брюгге". Після мінімальної поразки на виїзді підопічні Олександра Хацкевича у вівторок, 13 серпня, приймуть суперника на НСК "Олімпійський". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо – Брюгге. Початок – о 20:30.

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Динамо – Брюгге

Динамо – Брюгге

Ще напередодні поставити на прохід української команди до наступного етапу можна було з коефіцієнтом 2,47. Зараз же котирування на підсумковий успіх віце-чемпіонів нашої країни досягли рівня 3,38 і продовжують зростати.

Нагадаємо, в першій зустрічі "Динамо" програло "Брюгге", пропустивши єдиний гол з пенальті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський футбольний союз (УЄФА) закрив відразу 22 сектора НСК "Олімпійський" на матчі "Динамо" – "Брюгге".

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Теми
Динамо – Брюгге Ліга чемпіонів
Місце
Україна Київ
Теги
ФК Динамо Київ ФК Брюгге
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