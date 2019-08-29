"Шахтар" дізнався суперників по Лізі чемпіонів

У Монако в конгресцентрі "Грімальді-форум" відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2019/2020.

Чемпіон України донецький "Шахтар" потрапив в групу С, де зіграє з англійським "Манчестер Сіті", "Динамо" Загреб та італійською "Аталантою".

Матчі першого туру пройдуть 17-18 вересня 2019 року. Повний розклад буде відомо пізніше.

Реакція Сергія Палкіна і Даріо Срни на потрапляння "Шахтаря" в групу С

Список всіх груп

Група A: ПСЖ, "Реал", "Брюгге", "Галатасарай"

Група B: "Баварія", "Тоттенхем", "Олімпіакос", "Црвена Звезда"

Група C: "Манчестер Сіті", "Шахтар", "Динамо" Загреб, "Аталанта"

Група D: "Ювентус", "Атлетіко", "Байєр", "Локомотив" (Москва)

Група E: "Ліверпуль", "Наполі", "Зальцбург", "Генк"

Група F: "Барселона", "Боруссія" Дортмунд, "Інтер", "Славія"

Група G: "Зеніт", "Бенфіка", "Ліон", "Лейпциг"

Група H: "Челсі", "Аякс", "Валенсія", "Лілль"

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У минулому році "Шахтар" завершив виступ в ЛЧ на груповій стадії. У шостому турі "гірники" втратили перемогу над французьким "Ліоном", і не змогли вийти в плей-офф турніру, вилетівши в Лігу Європи.

Нагадаємо, що чинним переможцем турніру є англійський "Ліверпуль". "Червоні" в шостий раз в своїй історії виграли Лігу чемпіонів сезону 2018/2019. У фінальному матчі на стадіоні "Ванда Метрополітан" в Мадриді вони обіграли земляків з "Тоттенхема" – 2:0.

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