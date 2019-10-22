Шахтар - Динамо Загреб: дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

У Лізі чемпіонів настає пора спарених матчів, і "Шахтарю" випало провести "спарки" проти хорватського "Динамо" Загреб. Перший поєдинок в групі команди зіграють 22 жовтня в Харкові.

Якщо напередодні турніру хорвати загалом виглядали аутсайдерами, то за два тури істотно змінили ставлення до себе, особливо після розгромного старту ЛЧ в матчі з "Аталантою" (4:1). "Динамо" цілком готове боротися за путівку в плей-офф, і зараз програє "Гірникам" другу позицію турнірної таблиці лише за додатковими показниками.

Марлос (в цегтрі) є одним з лідерів "Шахтаря" в цьому сезоні shakhtar.com

"Шахтар" після сенсаційної гостьової перемоги над "Аталантою" готується приймати "Динамо" у відмінному настрої та повний сил, не маючи проблем зі складом і грою. Команда Луїша Каштру вже стабілізувалася й все більше підвищує рівень гри, в УПЛ демонструючи відмінні результати. Та й матч з "Аталантою" показав, що нинішній "Шахтар" дійсно може розраховувати на вихід з групи.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Динамо" Загреб, який почнеться в Харкові 22 жовтня о 19:55.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ "ШАХТАР" - "ДИНАМО" ЗАГРЕБ

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ. ГРУПА З

Харків. ОСК "Металіст". 19:55

Головний арбітр: Анітоніо Матеу Лаос (Іспанія)

"Шахтар" (Україна) - "Динамо" Загреб (Хорватія) - 0:0

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Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЯ "ШАХТАР" - "ДИНАМО" ЗАГРЕБ

За протистоянням грандів українського і хорватського футболу вболівальники можуть також спостерігати по ТБ, в прямому ефірі ТК "Футбол 1", а також російський "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "ШАХТАР" - "ДИНАМО" ЗАГРЕБ

Авторитетні букмекерські контори в цьому протистоянні фаворитом бачать "Шахтар", оцінюючи перемогу коефіцієнтом в 1.7. Нічия між командами розцінюється в 3.6, а на перемогу "Динамо" дають цифри в 5.25

ХТО РОЗСУДИТЬ "ШАХТАР" - "ДИНАМО" ЗАГРЕБ

У Харкові на матчі Ліги чемпіонів цього разу буде працювати іспанська бригада рефері на чолі з відомим Антоніо Матеу Лаосом. 42-річний іспанець уже двічі перетинався з "Шахтарем", при цьому останнього разу - в лютому цього року, на матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Айнтрахату" (1:4). Допомагати Лаосу будуть Пау Себріан Девіс і Роберто Дель Паломар, четвертий арбітр - Хосе Луїс Мунуера Монтеро.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "ШАХТАР" - "ДИНАМО" ЗАГРЕБ

Луїш Каштру, головний тренер "Шахтаря"

"Коли ми підходимо до будь-якого поєдинку, ми завжди розглядаємо його з бажанням перемогти. Правда, суперника ми поважаємо, і розуміємо, що у нього такі ж плани на перемогу. Так що статистика нічого не каже. Ми хочемо перемогти. Зараз оцінювати результат завтрашнього матчу, все одно що дивитися у прірву - ми там нічого не побачимо. Важливим для нас буде наша гра".

Луїш Каштру shakhtar.com

Недад Белица, головний тренер "Динамо" Загреб

"У нашого суперника висока якість атаки. Ми знаємо, що попереду в "Шахтарі" грають непередбачувані та талановиті гравці. Постараємося викластися по максимуму, як це було в матчі з "Манчестер Сіті".

"Наші тренери стежили за іграми" Шахтаря "- ми в курсі, що вони грають в слабкому чемпіонаті. Але ми більше орієнтуємося на їхні матчі в єврокубках. Саме в таких матчах вони показують всю міць. І все ж сподіваюся, що ми повернемося додому з позитивним результатом".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Шахтар" (4-2-3-1): Пятов - Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі - Степаненко, Алан Патрік - Тайсон, Марлос, Коваленко - Мораес

"Динамо" Загреб (5-3-2): Ліваковіч - Стоянович, Теофіль-Катрен, Ділавер, Періч, Леовац - Адемі, Моро, Ольмо - Оршіч, Петкович

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