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22 жовтня • оновлено в 05:40
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Шахтар - Динамо Загреб: дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

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У Лізі чемпіонів настає пора спарених матчів, і "Шахтарю" випало провести "спарки" проти хорватського "Динамо" Загреб. Перший поєдинок в групі команди зіграють 22 жовтня в Харкові.

Якщо напередодні турніру хорвати загалом виглядали аутсайдерами, то за два тури істотно змінили ставлення до себе, особливо після розгромного старту ЛЧ в матчі з "Аталантою" (4:1). "Динамо" цілком готове боротися за путівку в плей-офф, і зараз програє "Гірникам" другу позицію турнірної таблиці лише за додатковими показниками.

Марлос (в цегтрі) є одним з лідерів "Шахтаря" в цьому сезоні

Марлос (в цегтрі) є одним з лідерів "Шахтаря" в цьому сезоні

shakhtar.com

"Шахтар" після сенсаційної гостьової перемоги над "Аталантою" готується приймати "Динамо" у відмінному настрої та повний сил, не маючи проблем зі складом і грою. Команда Луїша Каштру вже стабілізувалася й все більше підвищує рівень гри, в УПЛ демонструючи відмінні результати. Та й матч з "Аталантою" показав, що нинішній "Шахтар" дійсно може розраховувати на вихід з групи.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Динамо" Загреб, який почнеться в Харкові 22 жовтня о 19:55.

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ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ "ШАХТАР" - "ДИНАМО" ЗАГРЕБ

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ. ГРУПА З

Харків. ОСК "Металіст". 19:55

Головний арбітр: Анітоніо Матеу Лаос (Іспанія)

"Шахтар" (Україна) - "Динамо" Загреб (Хорватія) - 0:0

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Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЯ "ШАХТАР" - "ДИНАМО" ЗАГРЕБ

За протистоянням грандів українського і хорватського футболу вболівальники можуть також спостерігати по ТБ, в прямому ефірі ТК "Футбол 1", а також російський "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "ШАХТАР" - "ДИНАМО" ЗАГРЕБ

Авторитетні букмекерські контори в цьому протистоянні фаворитом бачать "Шахтар", оцінюючи перемогу коефіцієнтом в 1.7. Нічия між командами розцінюється в 3.6, а на перемогу "Динамо" дають цифри в 5.25

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ХТО РОЗСУДИТЬ "ШАХТАР" - "ДИНАМО" ЗАГРЕБ

У Харкові на матчі Ліги чемпіонів цього разу буде працювати іспанська бригада рефері на чолі з відомим Антоніо Матеу Лаосом. 42-річний іспанець уже двічі перетинався з "Шахтарем", при цьому останнього разу - в лютому цього року, на матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Айнтрахату" (1:4). Допомагати Лаосу будуть Пау Себріан Девіс і Роберто Дель Паломар, четвертий арбітр - Хосе Луїс Мунуера Монтеро.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "ШАХТАР" - "ДИНАМО" ЗАГРЕБ

Луїш Каштру, головний тренер "Шахтаря"

"Коли ми підходимо до будь-якого поєдинку, ми завжди розглядаємо його з бажанням перемогти. Правда, суперника ми поважаємо, і розуміємо, що у нього такі ж плани на перемогу. Так що статистика нічого не каже. Ми хочемо перемогти. Зараз оцінювати результат завтрашнього матчу, все одно що дивитися у прірву - ми там нічого не побачимо. Важливим для нас буде наша гра".

Луїш Каштру

Луїш Каштру

shakhtar.com

Недад Белица, головний тренер "Динамо" Загреб

"У нашого суперника висока якість атаки. Ми знаємо, що попереду в "Шахтарі" грають непередбачувані та талановиті гравці. Постараємося викластися по максимуму, як це було в матчі з "Манчестер Сіті".

"Наші тренери стежили за іграми" Шахтаря "- ми в курсі, що вони грають в слабкому чемпіонаті. Але ми більше орієнтуємося на їхні матчі в єврокубках. Саме в таких матчах вони показують всю міць. І все ж сподіваюся, що ми повернемося додому з позитивним результатом".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Шахтар" (4-2-3-1): Пятов - Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі - Степаненко, Алан Патрік - Тайсон, Марлос, Коваленко - Мораес

"Динамо" Загреб (5-3-2): Ліваковіч - Стоянович, Теофіль-Катрен, Ділавер, Періч, Леовац - Адемі, Моро, Ольмо - Оршіч, Петкович

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Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Луїш Каштру Тайсон Марлос Андрій Пятов Ісмаїлі Жуніор Мораес
Теги
ФК Шахтар ФК Аталанта ФК Манчестер Сіті Динамо Загреб
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