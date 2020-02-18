"Шахтар" - "Бенфіка": де дивитися плей-офф Ліги Європи

Донецький "Шахтар" матчем з "Бенфікою" стартує в плей-офф Ліги Європи сезону 2019/2020. Зустріч 1/16 фіналу відбудеться в четвер, 20 лютого, на харківському ОСК "Металіст".

Шахтар - Бенфіка Телеканал Футбол

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Бенфіка. Початок зустрічі - о 20:00.

Шанувальники футболу, які не потраплять на трибуни стадіону, зможуть підтримати команду Луїша Каштру біля екранів ТБ. У прямому ефірі домашню гру "оранжево-чорних" проти чемпіона Португалії покаже український телеканал "Футбол 1", російський "Матч! Футбол 1" і "Білорусь 5".

У записі поєдинок буде доступний 21 лютого в 00:00 на "Матч! Футбол 2", в 06:35 на "Матч! Футбол 3", о 08:55 на "Футбол 2" і о 17:00 на "Футбол 1" .

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 грудня минулого року "гірники" в шостому турі Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 програли вдома італійській "Аталантi" (0: 3) і вилетіли з турніру.

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