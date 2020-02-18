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18 лютого • оновлено в 18:22
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"Шахтар" - "Бенфіка": де дивитися плей-офф Ліги Європи

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Донецький "Шахтар" матчем з "Бенфікою" стартує в плей-офф Ліги Європи сезону 2019/2020. Зустріч 1/16 фіналу відбудеться в четвер, 20 лютого, на харківському ОСК "Металіст".

Шахтар - Бенфіка

Шахтар - Бенфіка

Телеканал Футбол

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Бенфіка. Початок зустрічі - о 20:00.

Шанувальники футболу, які не потраплять на трибуни стадіону, зможуть підтримати команду Луїша Каштру біля екранів ТБ. У прямому ефірі домашню гру "оранжево-чорних" проти чемпіона Португалії покаже український телеканал "Футбол 1", російський "Матч! Футбол 1" і "Білорусь 5".

У записі поєдинок буде доступний 21 лютого в 00:00 на "Матч! Футбол 2", в 06:35 на "Матч! Футбол 3", о 08:55 на "Футбол 2" і о 17:00 на "Футбол 1" .

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Офіційно: "Шахтар" попрощався з гравцем збірної України

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 грудня минулого року "гірники" в шостому турі Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 програли вдома італійській "Аталантi" (0: 3) і вилетіли з турніру.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Ліга Європи
Місце
Україна Харків
Теги
ФК Бенфіка ФК Шахтар
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Ставка матча
все ставки
Дженнифер Брейди
VS
Маркета Вондроушова
Победа Дженнифер Брейди с форой в +1,5 гейма
1.98 Сделать ставку
Педро Мартинес
VS
Пабло Андухар
Победа Пабло Андухара с форой в -3,5 гейма
1.95 Сделать ставку
Карлос Алькарас
VS
Федерико Кориа
Победа Карлоса Алькараса с форой в +2,0 гейма
1.89 Сделать ставку
Дельбонис
VS
Гарин
Победа чилийца
1.59 Сделать ставку
Халеп
VS
Жабер
Тотал больше 21,5 гейма
2.12 Сделать ставку
Герасимов
VS
Новак
Победа белоруса
1.73 Сделать ставку
Й.Бе
VS
Фуркад
Йоханнес финиширует выше Мартена
1.80 Сделать ставку
Имер
VS
Циципас
Тотал меньше 21,5 гейма
2.0 Сделать ставку
Пэр
VS
Бублик
Тотал меньше 22,5 гейма
2.05 Сделать ставку
Аталанта
VS
Валенсия
Победа Аталанты с форой (-1)
2.31 Сделать ставку