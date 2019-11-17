"Мене здивувало": Шевченко запитав з футболістів України після гри з Сербією

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко здивований такою провальною грою своїх підопічних в дебютах кожного з таймів.

"Чому не грали добре з перших хвилин? Те ж саме запитав сам у хлопців. Мені взагалі не сподобався початок кожного з таймів. Можливо, позначилися окремі чинники, адже потім ми заграли і йшли вперед. Починали неважливо, допускали помилки, при пропущених м'ячах десь даремно розтягувалися. Але в підсумку зуміли перевернути ситуацію, знайти правильні шляхи до воріт Сербії і забити свої голи, які вважаю цілком заслуженими. Сидорчук провів дуже хороший матч, Коваленко дає привід для радості", - цитує наставника кореспондент OBOZREVATEL.

Нагадаємо, що збірна України з футболу уникла поразки в заключному матчі кваліфікації на чемпіонат Європи-2020. Підопічні Андрія Шевченка в 9-му турі зіграли внічию з командою Сербії - 2:2.

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