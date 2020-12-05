Селезньов зізнався, що сказав би Шевченку один на один без свідків

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
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Селезньов зізнався, що сказав би Шевченку один на один без свідків

Нападаючий футбольного клубу "Колос" з Ковалівки Євген Селезньов прокоментував свій конфлікт з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком.

35-річний форвард досі не розуміє, чому не потрапляє до складу національної команди, але при особистій зустрічі це з'ясовувати не буде.

"Це вибір головного тренера. Може я щось сказав на емоціях. Значить, я не підходжу в збірній, і він не бачить мене в складі. Те, що я хотів пограти після Ттурціі – та хотів. Я не кажу, що давав жорсткі інтерв'ю. Може мене не так понялі.Еслі б я зараз опинився один на один з Андрієм Шевченком без свідків, я сказав би йому те ж саме, що і "не зараз": "Здрастуйте, Андрій Миколайович", – уникнув відповіді Селезньов.

Євген відмовився приймати пропозицію Шевченко і дзвонити йому, щоб проситися до збірної України.

"Я не вважаю, що це коректно. Я не вважаю, що маю право набрати його і поставити" чому? "Так, я з ним грав. Я дивлюся на його заслуги, як на світову зірку. У мене немає його номера. Може десь -тобто. Не в цьому проблема ", – підсумував Селезньов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євген обурився вимогою говорити українською мовою, заявивши, що живе у вільній країні і хоче говорити по-російськи.