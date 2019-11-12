Розгромна перемога "Динамо" над "Барселоною" увійшла до топ-25 матчів в історії Ліги чемпіонів

Матч київського "Динамо" проти "Барселони" на "Камп Ноу" в сезоні 1997/1998 зайняв 20-е місце в рейтингу 25 найкращих поєдинків в історії Ліги Чемпіонів.

Відповідний список представило авторитетне видання FourFourTwo. Героєм зустрічі, що завершилася виїзною перемогою української команди з рахунком 4:0, став Андрій Шевченко. Він зумів тричі вразити ворота суперників, кольори яких захищали зірки світового футболу португалець Луїш Фігу і бразилець Рівалдо.

"Після перемоги в Києві з рахунком 3:0 мій друг сказав: "Подивимося, як ви зіграєте в гостях". Ми посперечалися, що я не зможу забити три м'ячі. Йому довелося купувати мені вечерю", – поділився спогадами Шевченко.

Перше місце в рейтингу зайняв матч, в якому також взяв участь нинішній наставник збірної України. На вершині списку опинився фінал Ліги Чемпіонів сезону 2004/2005, в якому "Ліверпуль" здолав "Мілан" в серії пенальті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Шевченко вніс нові зміни до заявки збірної України на матчі з Естонією і Сербією.

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