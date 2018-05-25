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РосЗМІ вступилося за Україну через фінал Ліги чемпіонів: спортивні підсумки 24 травня

2.5тЧитати новину російською

У Росії зробили кілька заяв про бій Олександра Усика з Муратом Гассіевим, а в Києві відбувся фінал жіночої Ліги чемпіонів. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 24 травня.

Крім того, російське ЗМІ заступилися за Україну напередодні фіналу Ліги чемпіонів. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Читайте всі новини по темі "Усик - Гассиев" на сайті "Обозреватель".

Теми
Усик - ГассиевWBSSбоксерська Ліга чемпіонів
Особи
Олександр УсикМурат Гассиев
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