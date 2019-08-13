Російський слід: "Динамо" переслідує фатальна традиція перед матчем ЛЧ з "Брюгге"

У найближчому матчі "Динамо" зустрінеться з бельгійським "Брюгге" в 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів в боротьбі за путівку в груповий раунд. І розклади не на користь киян.

Мало того, що команді Олександра Хацкевича доведеться відіграватися після поразки в першому матчі, так і в цілому "зірки на небі" не сприяють киянам. В останній раз "Динамо" успішно проходило відбір єврокубка після програшу в першому матчі двухраундового протистояння... аж 15 років тому.

У 2018-му "Динамо" не зуміло пройти "Аякс" після поразки в першому матчі плей-офф відбору Ліги чемпіонів

Саме влітку далекого 2004 року "Динамо" так само в плей-офф кваліфікації ЛЧ пройшло турецький "Трабзонспор" - після 1:2 в Києві була перемога 2:0 в Туреччині. Команді допомыг струс між матчами у вигляді зміни головного тренера (Йожефа Сабо змінив Олексій Михайличенко). З тих пір про камбек кияни забули - "біло-сині" потрапляли в групу ЛЧ/ЛЄ тільки коли перемагали в першому матчі раунду, або ж безпосередньо з 1-го місця в чемпіонаті.

Після 2004-го "Динамо" ще двічі починало двоматчеву дуель з програшу, і обидва рази провалювалося. У 2011-му була битва з російським "Рубіном", якому "біло-сині" програли вчисту - 0:2 в Києві та 1:2 в Казані лише з голом Олега Гусєва під кінець гри. І в минулому, 2018-му, "Динамо" в плей-офф відбору невдало билось з "Аяксом" - після 1:3 в Амстердамі була безгольова нічия в Києві.

Ще раз за цей час "біло-сині" стартували в кваліфікації з нічиєї - в 2005-му в сумно відомому протистоянні зі швейцарським "Туном" (2:2). Але після цього пішла гучна невдача - 0:1.

В останній раз "Динамо" успішно проходило кваліфікацію Ліги чемпіонів аж 7 років тому - в 2012-му. Тоді киянам вдалося по черзі пройти голландський "Фейеноорд і німецьку" Боруссію "з Менхенгладбаха. Після того були або прямі влучення в груповий турнір з чемпіонату, або вильоти в кваліфікації від "Янг Бойс" чи "Аякса".

В останній раз на даний момент "Динамо" грало в групі ЛЧ в сезоні 2016/17, коли сенсаційно пробилося до 1/8-ї фіналу. Під керівництвом Сергія Реброва "біло-сині" вийшли в плеф-офф в компанії "Челсі", "Порту" та ізраїльського "Маккабі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першому поєдинку з "Брюгге" в Бельгії "Динамо" поступилося мінімально 0:1, пропустивши в першому таймі з пенальті.

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